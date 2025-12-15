RB Leipzig findet offenbar keinen Abnehmer für Timo Werner. Das geht aus einem Bericht des kicker hervor.
Keine Lösung in Sicht! Timo Werner droht ein unrühmliches Ende bei RB Leipzig
Werner hat offenbar keine Interessenten mehr
Demnach will den 57-fachen Nationalspieler aktuell kein anderer Klub unter Vertrag nehmen. Es sei für die anstehende Wechselperiode im Winter keine Lösung in Sicht, heißt es.
Dabei ist Leipzig bei Werner angeblich zu einem drastischen Schritt bereit und würde den den 29-Jährigen dem Vernehmen nach sogar zum Nulltarif abgeben, um diesen von der Gehaltsliste zu bekommen, mit kolportierten zehn Millionen Euro Jahressalär gilt er als Topverdiener der Sachsen.
Werner verdient wohl über zehn Mio. Euro pro Jahr
Da Werners Vertrag am Saisonende ausläuft, würde ohnehin keine große Ablösesumme mehr herausspringen. Schon im Sommer hatte deshalb ein Abschied im Raum gestanden. Die New York Red Bulls, Schwesterklub des Bundesligisten, hatten Werner vor Saisonstart übereinstimmenden Medienberichten zufolge sogar ein Angebot unterbreitet. Letztlich sei ein Deal aber an den Gehaltsvorstellungen des gebürtigen Stuttgarters gescheitert.
Vor wenigen Wochen hieß es jedoch, dass ein Wechsel in die MLS weiterhin möglich sei. Lionel Messis Klub Inter Miami soll durchaus an einer Verpflichtung Interesse zeigen, berichtete die Bild-Zeitung damals. Nun scheint das Thema laut kicker aber wieder vom Tisch zu sein. Vor allem Werners derzeitiger Verdienst soll potenzielle Abnehmer abschrecken.
Werner erst dreimal im Kader in dieser Saison
Werner war bei Leipzig 1:3-Niederlage gegen Union Berlin am vergangenen Freitag überraschend in der Nachspielzeit eingewechselt worden, nachdem er es in den Wochen zuvor gar nicht erst in das Aufgebot von Trainer Ole Werner geschafft hatte. Es war die erst dritte Kader-Nominierung überhaupt in dieser Saison.
Schon in der vergangenen Spielzeit war Werner in Leipzig kaum noch zum Zug gekommen, als er noch per Leihe bei Tottenham Hotspur geparkt wurde. Anderthalb Jahre vor dem ebenso langen Leihgeschäft war er für eine Ablöse von 20 Millionen Euro vom FC Chelsea zu RB zurückgekehrt. Die Blues überwiesen wiederum zwei Jahre davor noch 53 Millionen Euro an den Tabellenzweiten der Bundesliga.
Timo Werner: Die Leistungsdaten seiner Karriere
- RB Leipzig: 214 Spiele, 113 Tore, 47 Assists
- VfB Stuttgart: 103 Spiele, 14 Tore, 11 Assists
- FC Chelsea: 89 Spiele, 23 Tore, 21 Assists
- Tottenham Hotspur: 41 Spiele, 3 Tore, 7 Assists
- Deutschland: 57 Spiele, 24 Tore, 6 Assists