Keine Lösung in Sicht! Timo Werner droht ein unrühmliches Ende bei RB Leipzig

Demnach will den 57-fachen Nationalspieler aktuell kein anderer Klub unter Vertrag nehmen. Es sei für die anstehende Wechselperiode im Winter keine Lösung in Sicht, heißt es.

Dabei ist Leipzig bei Werner angeblich zu einem drastischen Schritt bereit und würde den den 29-Jährigen dem Vernehmen nach sogar zum Nulltarif abgeben, um diesen von der Gehaltsliste zu bekommen, mit kolportierten zehn Millionen Euro Jahressalär gilt er als Topverdiener der Sachsen.