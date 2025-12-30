1. FC Union Berlin v FC Bayern München - DFB Cup: Round of 16Getty Images Sport
Finn Fichtner

"Keine Anzeichen" für einen Transfer: Verkaufskandidat bleibt wohl vorerst beim FC Bayern

Leon Goretzka wird wohl über den Winter hinaus beim FC Bayern München spielen.

Wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, soll es "keine Anzeichen" geben, dass der Mittelfeldspieler den FCB im Januar verlassen werde.

  • Tottenham Hotspur wurde in mehreren Berichten als mögliche Option gehandelt, soll wohl jedoch kein Angebot vorbereiten. Gleiches gilt dementsprechend für Atletico Madrid. Der spanische Topklub soll den deutschen Nationalspieler schon auf direktem Wege bezüglich einer gemeinsamen Zusammenarbeit kontaktiert haben.

    Doch auch die weiteren mögliche Interessenten wie die SSC Neapel, Juventus Turin und Fenerbahce Istanbul müssen sich wohl mindestens bis zum Sommer gedulden. Das aktuelle Arbeitspapier Goretzkas an der Säbener Straße läuft dann aus und der 30-Jährige wäre ablösefrei zu haben. Laut Bild sind zwar Gespräche mit Bayern zeitnah geplant, doch die Zeichen stehen auf Abschied - aber erst im Sommer.

  • FC Bayern München v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern: Leon Goretzka hat keinen Stammplatz mehr

    Zuletzt hatte Goretzka Spekulationen über einen frühzeitigen Abgang angeheizt, indem er alle Beiträge mit Bezug zum FCB auf seinem Instagram-Profil gelöscht hatte. Dabei soll es sich allerdings nur um ein "Social-Media-Detox" gehandelt haben.

    In der laufenden Saison ist Goretzka zwar kein Stammspieler und muss in den wichtigen Spielen der Doppelsechs aus Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic den Vortritt lassen, doch sammelte er trotzdem bereits 23 Pflichtspieleinsätze. Nachdem er im Vorjahr allerdings in 43 Partien noch auf acht Torbeiteiligungen kam, wartet er in der aktuellen Spielzeit noch auf einen Scorerpunkt. Zudem fielen seine Leistungen vor allem in der Schlussphase der Hinrunde ab.

  • Die nächsten Spiele des FC Bayern nach der Winterpause

    • Sonntag, 11. Januar: FC Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga) 
    • Mittwoch, 14. Januar: 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga) 
    • Samstag, 17. Januar: RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)

