"Keine Anzeichen" für einen Transfer: Verkaufskandidat bleibt wohl vorerst beim FC Bayern

Tottenham Hotspur wurde in mehreren Berichten als mögliche Option gehandelt, soll wohl jedoch kein Angebot vorbereiten. Gleiches gilt dementsprechend für Atletico Madrid. Der spanische Topklub soll den deutschen Nationalspieler schon auf direktem Wege bezüglich einer gemeinsamen Zusammenarbeit kontaktiert haben.

Doch auch die weiteren mögliche Interessenten wie die SSC Neapel, Juventus Turin und Fenerbahce Istanbul müssen sich wohl mindestens bis zum Sommer gedulden. Das aktuelle Arbeitspapier Goretzkas an der Säbener Straße läuft dann aus und der 30-Jährige wäre ablösefrei zu haben. Laut Bild sind zwar Gespräche mit Bayern zeitnah geplant, doch die Zeichen stehen auf Abschied - aber erst im Sommer.