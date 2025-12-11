Mohamed Salahs Kritik am FC Liverpool und Trainer Arne Slot sowie die anschließende Debatte schlagen weiter hohe Wellen. Einer der lautesten Kritiker des Starstürmers war LFC-Ikone Jamie Carragher – und der kriegt nun ordentlich Contra von einem ehemaligen Mannschaftskameraden Salahs.
"Kein Wunder, dass dich Cristiano Ronaldo ignorierte": Ex-Mitspieler schießt wegen Salah-Äußerungen scharf gegen Liverpool-Legende Jamie Carragher
Ahmed Elmohamady, einst auch in der Premier League aktiv (197 Einsätze, unter anderem für Aston Villa) und in der ägyptischen Nationalmannschaft Salahs Mitspieler, knöpfte sich Carragher in einem Statement bei Social vor. Auf X schrieb er direkt an den Ex-Verteidiger gewandt: "Jamie, Du bist eine Schande."
Weiter stellte er klar: "Salah hat seine Geschichte mit harter Arbeit, Demut und Weltklasse-Leistungen neu geschrieben. Er ist nicht bei Chelsea gescheitert – er bekam nie die Chance. Dann ging er nach Italien, kam zurück, wurde eine Premier-League-Legende und der größte Spieler in der Geschichte Ägyptens."
- Getty
Elmohamady zu Carragher: "Kein Wunder, dass dich Cristiano Ronaldo ignorierte"
Hintergrund sind Carraghers Äußerungen in der Sky-Sendung 'Monday Night Football' Anfang dieser Woche. Er hatte Salahs Verhalten als "Schande" bezeichnet und dem 33-Jährigen vorgeworfen, Liverpool und vor allem Slot mit einem kalkulierten Statement in einer schwierigen Phase schaden zu wollen. Außerdem sagte Carragher Richtung Salah: "Bevor Du nach Liverpool kamst, warst du kein Star. Mit Ägypten hast Du nicht wirklich viel gewonnen. Es ist egal, wie groß Du bist, Du brachst trotzdem die Unterstützung Deiner Mitspieler, des Trainers und der Fans. Es ist wichtig, dass er sich daran erinnert."
Elmohamady legte noch nach und griff Carragher persönlich an: "Kein Wunder, dass dich Cristiano Ronaldo ignorierte. Kein Wunder, dass Messi dich kritisierte. Kein Wunder, dass Mourinho sagte, du bist unterdurchschnittlich – nicht mal unter den Top 1000 Verteidigern der Premier League."
Für Salah blieb sein Zündstoff-Interview nicht ohne Folgen. Er wurde von Coach Slot für das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand am Dienstagabend (1:0) aus dem Kader gestrichen. Ob er am Wochenende im Premier-League-Duell mit Brighton & Hove Albion zurückkehrt, ist noch offen.
Mohamed Salah steht in Liverpool bis 2027 unter Vertrag
Slot meinte nach dem Erfolg in Mailand: "Man sagt, jeder macht im Leben Fehler. Die erste Frage ist: Glaubt auch der Spieler selbst, dass er einen Fehler gemacht hat? Die nächste Frage wäre: Sollte die Initiative jetzt von mir kommen oder von dem Spieler?"
Salah, der nach langem Hin und Her erst im April für zwei Jahre an der Anfield Road verlängert hatte, könnte also tatsächlich schon sein letztes Spiel für die Reds absolviert haben. Denn nach der Partie der Reds gegen Brighton ist für Salah zumindest das Spieljahr in Liverpool beendet, denn dann reist er mit Ägypten zum Afrika Cup nach Marokko.
Der Boss der Saudi Pro League jedenfalls bekräftigte jedenfalls schonmal das grundsätzliche Interesse an einer Salah-Verpflichtung. Omar Mugharbel betonte in der Tageszeitung Asharq Al-Awsat, Salah sei in seiner Liga "willkommen".
- Getty
Mohamed Salahs Zahlen beim FC Liverpool:
- Spiele: 420
- Tore: 250
- Assists: 116
- Titel: 9