"Kein Wunder, dass dich Cristiano Ronaldo ignorierte": Ex-Mitspieler schießt wegen Salah-Äußerungen scharf gegen Liverpool-Legende Jamie Carragher

Hintergrund sind Carraghers Äußerungen in der Sky-Sendung 'Monday Night Football' Anfang dieser Woche. Er hatte Salahs Verhalten als "Schande" bezeichnet und dem 33-Jährigen vorgeworfen, Liverpool und vor allem Slot mit einem kalkulierten Statement in einer schwierigen Phase schaden zu wollen. Außerdem sagte Carragher Richtung Salah: "Bevor Du nach Liverpool kamst, warst du kein Star. Mit Ägypten hast Du nicht wirklich viel gewonnen. Es ist egal, wie groß Du bist, Du brachst trotzdem die Unterstützung Deiner Mitspieler, des Trainers und der Fans. Es ist wichtig, dass er sich daran erinnert."

Elmohamady legte noch nach und griff Carragher persönlich an: "Kein Wunder, dass dich Cristiano Ronaldo ignorierte. Kein Wunder, dass Messi dich kritisierte. Kein Wunder, dass Mourinho sagte, du bist unterdurchschnittlich – nicht mal unter den Top 1000 Verteidigern der Premier League."

Für Salah blieb sein Zündstoff-Interview nicht ohne Folgen. Er wurde von Coach Slot für das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand am Dienstagabend (1:0) aus dem Kader gestrichen. Ob er am Wochenende im Premier-League-Duell mit Brighton & Hove Albion zurückkehrt, ist noch offen.