Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 werden die Fans für den Eintritt in die sogenannten "Fan Zones" bezahlen müssen - zumindest in New York. Das bestätigten die Organisatoren gegenüber The Athletic.
Kein kostenloses Public Viewing! Fußball-Fans müssen bei der WM 2026 in den USA für Fan Zones bezahlen
Für elf Tage werden Fans während der WM im USTA Louis Armstrong Stadium in Queens gemeinsam die Spiele der Weltmeisterschaft schauen können. "Solche Bereiche sind für ein WM-Erlebnis unverzichtbar, da sie barrierefreie und kostengünstige Orte schaffen, an denen Menschen zusammenkommen und die größten Spiele gemeinsam in einer der berühmtesten Veranstaltungsstätten verfolgen können", zeigte sich Alex Lasry, CEO des NYNJ-Organisationskomitees, begeistert.
Das angepriesene Vergnügen für rund 10.000 Menschen wird zwar kostengünstig sein, aber nicht kostenlos. Zum Eintritt berechtigende Tickets sollen zehn US-Dollar kosten.
Der gleiche Preis wird auch für das Fan-Festival im Liberty State Park in New Jersey verlangt. Das dritte Event im "Big Apple", das die Veranstalter bereits zuvor angekündigt hatten, findet am Rockefeller Center in Manhattan statt und ist vom 4. bis zum 19. Juli hingegen kostenfrei zugänglich.
- AFP
Es geht auch anders: Fan Zones in weiteren Städten bleiben kostenlos
In der Fan Zone in Queens sollen den Fans neben den Übertragungen der WM-Partien auch familienfreundliche Unterhaltung, interaktive Spiele sowie Imbissstände und offizielles Merchandise angeboten werden. Zudem sollen noch weitere besondere VIP-Tickets verkauft werden. Auch Fans, die Karten für die WM-Spiele besitzen, werden für die Teilnahme an diesem Vergnügen entgegen vergangener Weltmeisterschaften zur Kasse gebeten.
Die Veranstalter begründen die erstmals erhobenen Preise mit einer notwendigen Planungssicherheit. Es müsse vorher feststehen, wie viele Menschen teilnehmen und in den Fan Zones erscheinen werden. In anderen Städten, wie beispielsweise Kansas City und Philadelphia oder auch in Kanada in Vancouver, ist der Eintritt wiederum kostenlos.
Für Lasry sollen die Ticketpreise jedoch kein Hindernis sein und "so wird die gesamte Region den Impact der Weltmeisterschaft spüren". Dafür sollen in naher Zukunft noch weitere Projekte vorgestellt werden.
Die Gruppenspiele von Deutschland bei der WM 2026
- 14.06.2026: Deutschland - Curacao (Houston)
- 20.06.2026: Deutschland - Elfenbeinküste (Toronto)
- 25.06.2026: Ecuador - Deutschland (New York)