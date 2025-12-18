Kein kostenloses Public Viewing! Fußball-Fans müssen bei der WM 2026 in den USA für Fan Zones bezahlen

Für elf Tage werden Fans während der WM im USTA Louis Armstrong Stadium in Queens gemeinsam die Spiele der Weltmeisterschaft schauen können. "Solche Bereiche sind für ein WM-Erlebnis unverzichtbar, da sie barrierefreie und kostengünstige Orte schaffen, an denen Menschen zusammenkommen und die größten Spiele gemeinsam in einer der berühmtesten Veranstaltungsstätten verfolgen können", zeigte sich Alex Lasry, CEO des NYNJ-Organisationskomitees, begeistert.

Das angepriesene Vergnügen für rund 10.000 Menschen wird zwar kostengünstig sein, aber nicht kostenlos. Zum Eintritt berechtigende Tickets sollen zehn US-Dollar kosten.

Der gleiche Preis wird auch für das Fan-Festival im Liberty State Park in New Jersey verlangt. Das dritte Event im "Big Apple", das die Veranstalter bereits zuvor angekündigt hatten, findet am Rockefeller Center in Manhattan statt und ist vom 4. bis zum 19. Juli hingegen kostenfrei zugänglich.