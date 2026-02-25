Star-Berater Volker Struth hat im Podcast Phrasenmäher erzählt, dass er einst Lennart Karl vom FC Bayern München in sein Team bei Sports 360 holen wollte. "Ich habe mal probiert, den Vater von Lennart Karl zu erreichen. Er hat sich dann mit einer Nachricht bei mir gemeldet, dass kein Interesse da ist. Das abzuklopfen - das ist unser Job", verriet Struth. Zu den Klienten in seinem Beraterteam zählen unter anderem Bundestrainer Julian Nagelsmann, FC Bayerns Tom Bischof, Angelo Stiller vom VfB Stuttgart sowie Maximilian Mittelstädt, ebenfalls vom VfB Stuttgart.
"Kein Interesse da": Star-Berater enthüllt bittere Absage von Supertalent Lennart Karl vom FC Bayern München
Stattdessen lässt sich Karl nun seit geraumer Zeit von Michael Ballacks Agentur Lucky 13 GmbH vertreten. Für den ehemaligen DFB-Kapitän steht in den kommenden Wochen die nächste große Aufgabe an: Der FC Bayern möchte den automatisch verlängerten Vertrag von Karl nämlich über dessen 18. Geburtstag hinaus weiter ausdehnen.
Wie der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano am Montag in seiner YouTube-Show berichtete, geht es um einen neuen Kontrakt bis 2031 inklusive Gehaltserhöhung. Bereits im Januar hatte die Sport Bild über die Pläne berichtet. Damals war von einem Jahresgehalt zwischen fünf und sieben Millionen Euro die Rede. Die Gespräche sollen gut verlaufen, heißt es.
- Getty Images
Karls Vertrag bei den Bayern wurde gerade verlängert
Erst im vergangenen Sommer hatte Karl einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet, der sich durch eine Klausel an seinem 18. Geburtstag am Sonntag automatisch um ein Jahr bis 2029 verlängerte. Mit einer noch längeren Verlängerung wollen die Münchner offenbar möglichen Lockrufen anderer Topklubs - etwa von Real Madrid - zuvorkommen.
Karl startete stark in die Saison, hatte nach der Winterpause jedoch eine kleine Schwächephase und saß in zwei der letzten drei Pflichtspiele, darunter beim 3:2 gegen Eintracht Frankfurt, nur auf der Bank. Dazwischen überzeugte er beim 3:0 gegen Werder Bremen mit guter Leistung und einem Assist. In 31 Einsätzen kommt der Offensivspieler bislang auf sieben Tore und vier Vorlagen.
Lennart Karl: Statistiken in der Saison 2025/2026
- Spiele: 31
- Einsatzminuten: 1.498
- Tore: 7
- Vorlagen: 4
- Gelbe Karten: -
- Rote Karten: -