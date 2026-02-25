"Kein Interesse da": Star-Berater enthüllt bittere Absage von Supertalent Lennart Karl vom FC Bayern München

Stattdessen lässt sich Karl nun seit geraumer Zeit von Michael Ballacks Agentur Lucky 13 GmbH vertreten. Für den ehemaligen DFB-Kapitän steht in den kommenden Wochen die nächste große Aufgabe an: Der FC Bayern möchte den automatisch verlängerten Vertrag von Karl nämlich über dessen 18. Geburtstag hinaus weiter ausdehnen.

Wie der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano am Montag in seiner YouTube-Show berichtete, geht es um einen neuen Kontrakt bis 2031 inklusive Gehaltserhöhung. Bereits im Januar hatte die Sport Bild über die Pläne berichtet. Damals war von einem Jahresgehalt zwischen fünf und sieben Millionen Euro die Rede. Die Gespräche sollen gut verlaufen, heißt es.