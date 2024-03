Kein Happy End für Jürgen Klopp! Prognose sieht den FC Liverpool im Kampf um den Titel in der Premier League auf dem zweiten Platz

Einen Dreikampf um den Titel gab es im englischen Oberhaus schon ewig nicht mehr. Wir werfen einen Blick in die Kristallkugel.

Letztes Jahr im Frühling sah es so aus, als würde der FC Arsenal seinen ersten Premier-League-Titel seit 2004 gewinnen. Zum Leidwesen der Gunners-Fans ging der jungen Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta auf der Zielgeraden jedoch die Puste aus und Manchester City wurde erneut Meister.

Der amtierende Champion ist auch in dieser Saison der Favorit auf den Titel, doch im März steht er noch mehr unter Druck als im letzten Jahr. Denn der FC Liverpool hat sich in einer vermeintlichen Übergangssaison zu einem ernsthaften Titelanwärter entwickelt. Die Reds führen die PL-Tabelle derzeit mit einem Punkt vor City an, der FC Arsenal lauert direkt dahinter.

Doch wird sich Liverpool an der Spitze halten können? Die Mannschaft von Jürgen Klopp wurde auf der Jagd nach dem kleinen Quadrupel in den letzten Wochen von Verletzungen heimgesucht, während City wie üblich pünktlich zum Ende der Saison in Fahrt gekommen ist. Arsenal hat seit dem Jahreswechsel in der Liga brilliert und glaubt fest daran, dass die Durststrecke in der Liga ein Ende hat.

Wer wird am Ende die Nase vorn haben? GOAL wagt vor dem Spitzenspiel zwischen Liverpool und ManCity an diesem Wochenende eine Prognose.

