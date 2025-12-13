"Kannst Du bitte mit dem Präsidenten reden?" - Wie Kylian Mbappe noch auf dem Spielfeld einen Megatransfer auf den Weg brachte

Besagtes Spiel fand Ende Juni statt, PSG gewann gegen die Monegassen mit 2:1. Einige Wochen später holte PSG nach Neymar tatsächlich auch noch Mbappe. Der damalige Teenager wurde zunächst für ein Jahr vom Ligue-1-Rivalen aus dem Fürstentum ausgeliehen, ein Jahr später flossen 180 Millionen Euro Ablöse nach Monaco.

Neymar und Mbappe bildeten ein herausragendes Sturmduo. "Ihre Beziehung war unglaublich", so Silva. "Sie waren sehr eng und gehörten zu denen, die jeden Tag am meisten Spaß hatten."

Ein Zustand, der allerdings nicht ewig anhielt. Das Verhältnis der beiden Superstars kühlte im Laufe der Zeit merklich ab. Silva sagte: "Ich weiß nicht, warum sie auseinander gedriftet sind, ich war da schon nicht mehr bei PSG. Ich habe keine Ahnung, wer von den beiden den Streit angezettelt hat. Beide sind klasse Jungs und es ist enttäuschend, dass es so geendet ist."

Im Sommer 2023 verließ Neymar PSG und wechselte für 90 Millionen Euro zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien, mittlerweile spielt er für den FC Santos. Mbappe blieb ein Jahr länger, ehe er ablösefrei bei Real Madrid anheuerte. Ihr großes Ziel vom Gewinn der Champions League mit dem französischen Edelklub erreichten beide zuvor nicht.