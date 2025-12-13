Thiago Silva hat über die beiden ehemaligen PSG-Stars Kylian Mbappe und Neymar sowie deren schwieriges Verhältnis gesprochen. Dabei enthüllte der Brasilianer auch, wie Mbappe einst über ihn versuchte, seinen Wechsel von der AS Monaco an die Seine einzustielen.
"Kannst Du bitte mit dem Präsidenten reden?" - Wie Kylian Mbappe noch auf dem Spielfeld einen Megatransfer auf den Weg brachte
In L'Equipe blickte Silva zurück auf den Sommer 2017. Neymar sollte für die festgeschriebene Ablösesumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona kommen. Gleichzeitig buhlten PSGs Verantwortliche auch um Mbappe, der gerade einen steilen Aufstieg in Monaco hinter sich hatte und als künftiger Goldjunge des französischen Fußballs galt.
"Zunächst kamen Mbappe und Neymar bei Paris Saint-Germain gut klar", erklärte Silva: "Das war eine tolle Geschichte. Ich erinnere mich an die Trophee des Champions in Marokko gegen Monaco, Kylians altes Team. Am Ende des Spiels wollte er mit mir reden. Er sagte: 'Auch wenn Neymar unterschreibt, will ich kommen und Teil dieser Mannschaft sein. Kannst Du bitte mit dem Präsidenten reden?'"
- Getty Images
Neymar und Kylian Mbappe spielten gemeinsam sechs Jahre lang für PSG
Besagtes Spiel fand Ende Juni statt, PSG gewann gegen die Monegassen mit 2:1. Einige Wochen später holte PSG nach Neymar tatsächlich auch noch Mbappe. Der damalige Teenager wurde zunächst für ein Jahr vom Ligue-1-Rivalen aus dem Fürstentum ausgeliehen, ein Jahr später flossen 180 Millionen Euro Ablöse nach Monaco.
Neymar und Mbappe bildeten ein herausragendes Sturmduo. "Ihre Beziehung war unglaublich", so Silva. "Sie waren sehr eng und gehörten zu denen, die jeden Tag am meisten Spaß hatten."
Ein Zustand, der allerdings nicht ewig anhielt. Das Verhältnis der beiden Superstars kühlte im Laufe der Zeit merklich ab. Silva sagte: "Ich weiß nicht, warum sie auseinander gedriftet sind, ich war da schon nicht mehr bei PSG. Ich habe keine Ahnung, wer von den beiden den Streit angezettelt hat. Beide sind klasse Jungs und es ist enttäuschend, dass es so geendet ist."
Im Sommer 2023 verließ Neymar PSG und wechselte für 90 Millionen Euro zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien, mittlerweile spielt er für den FC Santos. Mbappe blieb ein Jahr länger, ehe er ablösefrei bei Real Madrid anheuerte. Ihr großes Ziel vom Gewinn der Champions League mit dem französischen Edelklub erreichten beide zuvor nicht.
Silva dagegen verließ Paris bereits 2020 und erfüllte sich zwei Jahre später mit Chelsea den Traum vom Gewinn des Henkelpotts. Seit 2024 spielt der mittlerweile 41 Jahre alte Innenverteidiger bei Fluminense und agiert dort derart stark, dass Selecao-Trainer Carlo Ancelotti öffentlich darüber nachdenkt, den 113-maligen Nationalspieler Richtung Weltmeisterschaft 2026 zu nominieren.
Sein letztes Länderspiel bestritt Silva im Dezember 2022 beim WM-Viertelfinal-Aus in Katar gegen Kroatien.
- Getty Images
Thiago Silvas Zeit bei PSG in Zahlen
- Spiele: 315
- Tore: 17
- Assists: 7
- Gelbe Karten: 25
- Platzverweise: 1
- Titel: 24