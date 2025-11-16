Superstar Neymar hat den FC Santos als Kapitän zu einem möglicherweise überlebenswichtigen Sieg geführt.
"Wir haben ihn wirklich bis an seine Grenzen getrieben": Neymar führt Santos zu einem überraschenden und möglicherweise überlebenswichtigen Sieg
Spätes Tor bringt Santos gegen Palmeiras drei Punkte
Am Samstagabend gewann Santos in der brasilianischen Liga gegen Top-Team Palmeiras überraschend mit 1:0. Neymar stand dabei die vollen 90 Minuten über auf dem Platz, nachdem er erst eine Woche zuvor gegen Flamengo (2:3) sein Startelf-Comeback nach zuvor rund sechs Wochen Verletzungspause gefeiert hatte.
Der seit seiner Rückkehr Anfang des Jahres oft enttäuschende Neymar zeigte eine starke Leistung und durfte in der Nachspielzeit über das goldene Tor jubeln. Der späte Treffer des kurz zuvor eingewechselten Benjamin Rollheiser sicherte Santos die wichtigen drei Punkte.
Neymar und Co. verlassen die Abstiegsplätze
Mit dem Sieg konnten Neymar und Co. die Abstiegsplätze vorerst verlassen, sprangen auf Rang 16. Die Lage bleibt aber weiterhin bedrohlich, fünf Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz lediglich einen Punkt.
"Ich möchte seine mentale Stärke in dieser Woche hervorheben", lobte Santos-Trainer Juan Pablo Vojvoda seinen Superstar nach dem Kraftakt gegen Klub-WM-Viertelfinalist Palmeiras. Neymar habe "unter großem Druck" gestanden, führte Vojvoda aus: "Wir haben ihn wirklich bis an seine Grenzen getrieben, aber er ist standhaft. Er hat unermüdlich gearbeitet, um heute in Topform zu sein."
Verlässt Neymar Santos Ende des Jahres wieder?
Neymar hatte Santos diese Saison schon mehrfach verletzt gefehlt, zuletzt fiel der 33-jährige Offensivspieler von Ende September bis Anfang November wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Die riesige Euphorie, die mit der Rückkehr zu seinem Jugendklub Anfang des Jahres einher ging, konnte Neymar nicht lange aufrecht erhalten. Seine Form ließ immer wieder zu wünschen übrig, in der laufenden Spielzeit kam er wettbewerbsübergreifend in 24 Einsätzen auf sechs Tore und drei Assists.
Wie es mit Neymar weiter geht, wenn sein Vertrag bei Santos Ende Dezember ausläuft, ist noch offen. Angeblich will der brasilianische Traditionsklub das Arbeitspapier der Klubikone nicht verlängern, daher ist ein Wechsel in die MLS Thema. Neymar will bis zur WM im kommenden Sommer unbedingt wieder in die brasilianische Nationalmannschaft zurückkehren, für die er zuletzt im Oktober 2023 aufgelaufen war. Brasiliens neuer Nationalcoach Carlo Ancelotti hat Neymar bisher noch nicht nominiert.
Neymar: Seine Leistungsdaten seit der Rückkehr zum FC Santos
- Einsätze: 24
- Tore: 6
- Assists: 3
- Vertrag bis: 31. Dezember 2025