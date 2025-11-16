"Wir haben ihn wirklich bis an seine Grenzen getrieben": Neymar führt Santos zu einem überraschenden und möglicherweise überlebenswichtigen Sieg

Am Samstagabend gewann Santos in der brasilianischen Liga gegen Top-Team Palmeiras überraschend mit 1:0. Neymar stand dabei die vollen 90 Minuten über auf dem Platz, nachdem er erst eine Woche zuvor gegen Flamengo (2:3) sein Startelf-Comeback nach zuvor rund sechs Wochen Verletzungspause gefeiert hatte.

Der seit seiner Rückkehr Anfang des Jahres oft enttäuschende Neymar zeigte eine starke Leistung und durfte in der Nachspielzeit über das goldene Tor jubeln. Der späte Treffer des kurz zuvor eingewechselten Benjamin Rollheiser sicherte Santos die wichtigen drei Punkte.