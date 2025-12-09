Sportvorstand Max Eberl hat sich vor dem Champions-League-Spiel gegen Sporting klar und deutlich zu den Plänen des FC Bayern München im Winter-Transferfenster geäußert und dabei Neuzugänge ausgeschlossen.
"Kann immer Unruhe bedeuten": Max Eberl spricht Klartext über mögliche Transfers des FC Bayern im Winter und Mohamed Salah
Max Eberl sehr zufrieden mit Bayern-Kader
Er sei "sehr entspannt", erklärte Eberl und betonte wie bereits Sportdirektor Christoph Freund vor dem 5:0-Sieg beim VfB Stuttgart, dass der Kader durch das lichter werdende Lazarett ohnehin aufgefüllt breiter würde: "Unsere Transfers kommen von innen heraus." Neben Alphonso Davies, der gegen Sporting wieder erstmals nach knapp neun Monaten im Kader stand, steht auch die Rückkehr von Jamal Musiala bevor.
Auf erneute Nachfrage nach möglichen Winter-Deals ergänzte Eberl: "Unser Kader ist super homogen. Ausgewogen in der Offensive und Defensive. Ein neuer Spieler kann auch immer wieder Unruhe bedeuten. Momentan sehen wir es nicht, dass wir aktiv werden wollen."
- Getty
Salah zum FC Bayern? "Würde keinen Sinn machen"
Anschließend wurde von Moderatorin Laura Wontorra die Personalie Mohamed Salah ins Spiel gebracht, der den FC Liverpool nach seinem denkwürdigen Interview am Wochenende im Winter verlassen könnte. Mehrere Topklubs und Vereine aus Saudi-Arabien sollen die Situation bei den Reds dem Vernehmen nach genauestens beobachten. Experte Sami Khedira lobte dessen Qualitäten, sprach sich aber klar gegen einen möglichen Transfer aus. Dem stimmte Eberl zu.
"Das ist genau auf den Punkt gebracht. Wir haben in Lennart Karl ein herausragendes Talent - ihm jetzt einen vor die Nase zu setzen, würde keinen Sinn machen", sagte der 52-Jährige und betonte, in der Salah-Debatte nicht genau im Bilde zu sein. "Wie es jetzt weitergeht, ist ehrlich gesagt nicht mein Problem."
Der Ägypter hatte LFC-Trainer Arne Slot nach dem 3:3 gegen Leeds United, bei dem er zum dritten Mal in Serie nicht in der Startelf gestanden hatte, schwere Vorwürfe gemacht und wurde daraufhin für das Duell mit Inter Mailand aus dem Kader gestrichen. Gleichzeitig deutete der Angreifer an, den amtierenden englischen Meister womöglich noch im Winter zu verlassen.
Die Leistungsdaten von Mohamed Salah in der Saison 2025/26
- Spiele: 19
- Tore: 5
- Vorlagen: 3
- Einsatzminuten: 1.524