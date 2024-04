Die österreichische Nationalmannschaft muss bei der anstehenden Europameisterschaft sehr wahrscheinlich auf David Alaba verzichten.

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick glaubt nicht an eine Teilnahme von David Alaba an der anstehenden Europameisterschaft im Sommer in Deutschland. Der Verteidiger von Real Madrid hatte sich im Dezember des vergangenen Jahres schwer am Knie verletzt.