Jungstars um Lennart Karl führen FC Bayern zum Sieg gegen RB Salzburg - ein Verteidiger sorgt in schwacher Startphase für Lichtblick

Testspiele dienen gewöhnlich dazu, Neues auszuprobieren und Spielern, die im regulären Spielbetrieb weniger Einsatzzeiten erhalten, eine Chance zu geben. Genau diesen Ansatz verfolgte Trainer Vincent Kompany auch heute gegen Salzburg. Mit Wisdom Mike (17), David Santos Daiber (18) und Cassiano Kiala (16) standen gleich drei Youngster aus der U19 von Beginn an auf dem Platz - und sie erledigten ihre Aufgabe mehr als ordentlich.

Vor allem Mike, der in dieser Saison immerhin auf 14 Bundesliga-Minuten für die Profis kommt, wurde auf der linken Außenbahn immer wieder gesucht. Dort trat er furchtlos auf, setzte sein Tempo sowie seine Dribbelstärke gezielt ein und stellte die Salzburger Defensive vor einige Probleme. Lediglich in der letzten Aktion - sei es beim Abschluss oder bei der Flanke - fehlte noch die nötige Präzision.

Kiala, der zuvor lediglich einmal für eine Minute gegen den 1. FC Heidenheim zum Einsatz gekommen war, ließ sich seine fehlende Erfahrung ebenfalls kaum anmerken. Dabei kam ihm natürlich zugute, dass mit Dayot Upamecano ein Nebenmann auf Weltklasseniveau in der Innenverteidigung für Stabilität sorgte. Kiala hielt defensiv dagegen, ließ kaum etwas zu und überzeugte vor allem in den Zweikämpfen. In der 33. Minute verhinderte er in letzter Sekunde gegen Kitano den möglichen Rückstand, zu einem Zeitpunkt, als die Österreicher zunehmend an Fahrt gewannen. Lediglich im Passspiel zeigte sich noch Verbesserungspotenzial, da er mitunter etwas überhastet agierte.

Santos Daiber, der in dieser Saison bislang auf 18 Bundesliga-Minuten kommt, blieb insgesamt unauffälliger als seine beiden Mitspieler, war jedoch ebenfalls maßgeblich an der Rettungsaktion in der 33. Minute beteiligt. In der zweiten Halbzeit durften zudem auch Deniz Ofli (18) und Felipe Chavez (18), Guido Della Rovere (18), Javier Fernandez (19) und Mayon Cardozo (17) ran. Vor allem Chavez erwischte einen hervorragenden Tag: Er bereitete zunächst das 2:0 durch Lennart Karl vor und traf in der 75. Minute nach Vorlage ebenjenes Karl selbst. Dieser steuerte später auch noch den Treffer zum 4:0 bei und ließ sich nach einem gelungenen Kurzeinsatz wieder auswechseln.