Der FC Bayern München hat sich im Testspiel gegen RB Salzburg deutlich mit 5:0 durchgesetzt. Nach einem zunächst holprigen Beginn in der ersten Halbzeit, in der der Offensivfluss noch stockte, ragte vor allem ein Verteidiger als Lichtblick heraus. Insgesamt hinterließen jedoch insbesondere die Youngster des Rekordmeisters einen äußerst motivierten Eindruck. Drei Dinge, die auffielen.
Jungstars um Lennart Karl führen FC Bayern zum Sieg gegen RB Salzburg - ein Verteidiger sorgt in schwacher Startphase für Lichtblick
Bayern-Offensive kommt zunächst nur schwer in Schwung
Die Bayern erwischten alles andere als einen guten Start in die Partie. Vor allem die sonst so verlässliche Offensive kam zunächst nur schwer in Gang. Michael Olise zeigte auf der rechten Seite viel Einsatz, während Wisdom Mike auf der linken Außenbahn ebenfalls aktiv war, doch echte Torgefahr blieb über weite Strecken aus. Insgesamt war das Tempo in den ersten 45 Minuten deutlich niedriger als nach dem Seitenwechsel. Klar, war auch nur ein Testspiel, dennoch ließ die Durchschlagskraft lange auf sich warten.
Erst der Abschluss von Harry Kane in der 44. Minute sorgte erstmals für echte Gefahr. Nur wenige Sekunden später brachte Hiroki Ito die Münchner mit dem Treffer zum 1:0 in Führung. Mit Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild dann deutlich: Die Einwechslungen von Lennart Karl und Luis Diaz belebten das Offensivspiel spürbar. Vor allem aber traten die jungen Spieler, die um Einsatzminuten in der Rückrunde kämpfen, mit großer Motivation auf.
Das machte sich auch in den Zahlen bemerkbar: Ballbesitz, Abschlüsse, Torschüsse und Großchancen - in sämtlichen relevanten Statistiken legten die Bayern in den zweiten 45 Minuten deutlich zu.
- IMAGO / Ulmer/Teamfoto
Bayern-Talente um Lennart Karl begeistern
Testspiele dienen gewöhnlich dazu, Neues auszuprobieren und Spielern, die im regulären Spielbetrieb weniger Einsatzzeiten erhalten, eine Chance zu geben. Genau diesen Ansatz verfolgte Trainer Vincent Kompany auch heute gegen Salzburg. Mit Wisdom Mike (17), David Santos Daiber (18) und Cassiano Kiala (16) standen gleich drei Youngster aus der U19 von Beginn an auf dem Platz - und sie erledigten ihre Aufgabe mehr als ordentlich.
Vor allem Mike, der in dieser Saison immerhin auf 14 Bundesliga-Minuten für die Profis kommt, wurde auf der linken Außenbahn immer wieder gesucht. Dort trat er furchtlos auf, setzte sein Tempo sowie seine Dribbelstärke gezielt ein und stellte die Salzburger Defensive vor einige Probleme. Lediglich in der letzten Aktion - sei es beim Abschluss oder bei der Flanke - fehlte noch die nötige Präzision.
Kiala, der zuvor lediglich einmal für eine Minute gegen den 1. FC Heidenheim zum Einsatz gekommen war, ließ sich seine fehlende Erfahrung ebenfalls kaum anmerken. Dabei kam ihm natürlich zugute, dass mit Dayot Upamecano ein Nebenmann auf Weltklasseniveau in der Innenverteidigung für Stabilität sorgte. Kiala hielt defensiv dagegen, ließ kaum etwas zu und überzeugte vor allem in den Zweikämpfen. In der 33. Minute verhinderte er in letzter Sekunde gegen Kitano den möglichen Rückstand, zu einem Zeitpunkt, als die Österreicher zunehmend an Fahrt gewannen. Lediglich im Passspiel zeigte sich noch Verbesserungspotenzial, da er mitunter etwas überhastet agierte.
Santos Daiber, der in dieser Saison bislang auf 18 Bundesliga-Minuten kommt, blieb insgesamt unauffälliger als seine beiden Mitspieler, war jedoch ebenfalls maßgeblich an der Rettungsaktion in der 33. Minute beteiligt. In der zweiten Halbzeit durften zudem auch Deniz Ofli (18) und Felipe Chavez (18), Guido Della Rovere (18), Javier Fernandez (19) und Mayon Cardozo (17) ran. Vor allem Chavez erwischte einen hervorragenden Tag: Er bereitete zunächst das 2:0 durch Lennart Karl vor und traf in der 75. Minute nach Vorlage ebenjenes Karl selbst. Dieser steuerte später auch noch den Treffer zum 4:0 bei und ließ sich nach einem gelungenen Kurzeinsatz wieder auswechseln.
- IMAGO / Ulmer/Teamfoto
Hiroki Ito glänzt beim FC Bayern auf der linken Abwehrseite
Hiroki Ito ist eigentlich in der Innenverteidigung beheimatet, kann jedoch ebenso auf der Linksverteidigerposition spielen. Das stellte der Japaner heute einmal mehr unter Beweis. Bereits in der vergangenen Saison kam der von Verletzungen so geplagte Ito mehrfach auf der linken Abwehrseite zum Einsatz. In der laufenden Spielzeit feierte er zuletzt gegen den 1. FC Heidenheim sein Debüt als Linksverteidiger und glänzte dabei direkt mit einer Vorlage.
Auch gegen Salzburg gehörte Ito in den 45 Minuten, die er auf dem Platz stand, zu den stärkeren Akteuren der Münchner. Defensiv war er nahezu makellos, zugleich schaltete er sich immer wieder in die Offensive ein und war an mehreren Aktionen beteiligt. Seine engagierte Leistung krönte er schließlich mit dem Führungstreffer zum 1:0, den er per Volley erzielte - begünstigt vom Glück des Tüchtigen, weil Salzburgs Jannik Schuster den Ball noch unglücklich abfälschte.
Ist Ito fit, ist er ein Kandidat für die Startelf. Die Konkurrenz ist jedoch groß: In der Innenverteidigung kämpfen mit Jonathan Tah, Dayot Upamecano und Min-jae Kim gleich mehrere Hochkaräter um Einsatzzeiten. Auf der linken Seite ist es ähnlich. In den vergangenen Wochen setzte Kompany dort bevorzugt auf Tom Bischof, während Alphonso Davies nach seinem Kreuzbandriss noch etwas Zeit benötigt, um wieder bei hundert Prozent zu sein. Zudem stehen mit Raphael Guerreiro und Josip Stanisic theoretisch weitere Alternativen bereit. Im direkten Vergleich hat Ito jedoch zumindest heute seine beiden Konkurrenten in der internen Hierarchie ein Stück weit hinter sich lassen können.
FC Bayern München: Die nächsten Spiele
- Sonntag, 11. Januar (17.30 Uhr) - FC Bayern vs. VfL Wolfsburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 14. Januar (20.30 Uhr) - 1. FC Köln vs. FC Bayern (Bundesliga)
- Samstag, 17. Januar (18.30 Uhr) - RB Leipzig vs. FC Bayern (Bundesliga)
- Mittwoch, 21. Januar (21 Uhr) - FC Bayern vs. Union Saint-Gilloise (Champions League)
- Samstag, 24. Januar (15.30 Uhr) - FC Bayern vs. FC Augsburg (Bundesliga)