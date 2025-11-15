"Julian wirkte fast so, als wäre er überfordert": Verhalten von Bundestrainer Nagelsmann ruft Verwunderung hervor

Wenngleich die deutsche Nationalmannschaft am Freitagabend mit 2:0 in Luxemburg gewinnen konnte, wirkte das DFB-Team vor allem in der ersten Halbzeit rat- und ideenlos und war damit ein Spiegelbild des an der Seitenlinie stehenden Bundestrainers.
Das Verhalten von Julian Nagelsmann sorgte dabei auch bei Bayern-Legende und Europameister Thomas Helmer für Verwunderung. "Die Körpersprache kenne ich von ihm eigentlich nicht. Er hat viel nach unten geschaut. Julian wirkte fast so, als wäre er überfordert", erklärte der 68-malige Nationalspieler bei Sky.