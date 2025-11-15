Luxembourg v Germany - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Andreas Königl

"Julian wirkte fast so, als wäre er überfordert": Verhalten von Bundestrainer Nagelsmann ruft Verwunderung hervor

Julian Nagelsmanns DFB-Elf gewann in Luxemburg zwar, überzeugte dabei allerdings nicht. Ein Ex-Nationalspieler wundert sich über den Bundestrainer.

Wenngleich die deutsche Nationalmannschaft am Freitagabend mit 2:0 in Luxemburg gewinnen konnte, wirkte das DFB-Team vor allem in der ersten Halbzeit rat- und ideenlos und war damit ein Spiegelbild des an der Seitenlinie stehenden Bundestrainers.

Das Verhalten von Julian Nagelsmann sorgte dabei auch bei Bayern-Legende und Europameister Thomas Helmer für Verwunderung. "Die Körpersprache kenne ich von ihm eigentlich nicht. Er hat viel nach unten geschaut. Julian wirkte fast so, als wäre er überfordert", erklärte der 68-malige Nationalspieler bei Sky.

  • Julian Nagelsmann wurde bei Halbzeitansprache in Luxemburg nicht laut

    Obwohl sich das Team nach dem Seitenwechsel steigern konnte, sei die Pausenansprache von Nagelsmann vergleichsweise milde ausgefallen, wie er in der Pressekonferenz nach der Partie bekräftigte: "Das Team verträgt gerade nicht, wenn man draufhaut", sagte er und schlug damit eher einen Kuschelkurs an, nachdem er vor der Partie beispielsweise noch Leroy Sane angezählt hatte.

    "Julian ist nicht laut geworden in der Halbzeit, ging auch gar nicht. Er war ja so schnell wieder draußen, wie wir alle gesehen haben. Von daher hat er gar nicht die Zeit gehabt", fügte Helmer an, der sich ein etwas strengeres Regiment von Nagelsmann gewünscht hätte. "Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, die Mannschaft in Schutz zu nehmen. Er kann das aber natürlich besser beurteilen, weil er mit den Jungs zusammen ist."

    • Werbung
  • Luxembourg v Germany - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Deutschland reicht gegen Slowakei ein Unentschieden zum Gruppensieg

    Laut Helmer hätten "wir viel Glück gehabt, weil Luxemburg die Klasse nicht hatte, die Tore zu machen. Es war viel Rumpelei. Ich war schon relativ überrascht im negativen Sinne, wie wir das Spiel angegangen sind."

    Am letzten Spieltag kann das DFB-Team die WM-Qualifikation mit einem Remis gegen die punktgleiche Slowakei als Gruppenerster perfekt machen. Gegen jenen Gegner hatte es zum Auftakt noch eine 0:2-Niederlage gegeben, dennoch reicht bereits ein Punktgewinn, da in der WM-Qualifikation bei Punktgleichheit nicht der direkte Vergleich, sondern die Tordifferenz entscheidend ist. Und da liegt Deutschland bei 10:3 Toren (+7) vor den Slowaken mit 6:2 Treffern (+4).

  • Die Bilanz von Julian Nagelsmann als Bundestrainer

    • Spiele: 28
    • Siege: 16
    • Remis: 6
    • Niederlagen: 6
    • Torverhältnis: 58:29