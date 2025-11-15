"Julian wirkte fast so, als wäre er überfordert": Verhalten von Bundestrainer Nagelsmann ruft Verwunderung hervor

Obwohl sich das Team nach dem Seitenwechsel steigern konnte, sei die Pausenansprache von Nagelsmann vergleichsweise milde ausgefallen, wie er in der Pressekonferenz nach der Partie bekräftigte: "Das Team verträgt gerade nicht, wenn man draufhaut", sagte er und schlug damit eher einen Kuschelkurs an, nachdem er vor der Partie beispielsweise noch Leroy Sane angezählt hatte.

"Julian ist nicht laut geworden in der Halbzeit, ging auch gar nicht. Er war ja so schnell wieder draußen, wie wir alle gesehen haben. Von daher hat er gar nicht die Zeit gehabt", fügte Helmer an, der sich ein etwas strengeres Regiment von Nagelsmann gewünscht hätte. "Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, die Mannschaft in Schutz zu nehmen. Er kann das aber natürlich besser beurteilen, weil er mit den Jungs zusammen ist."