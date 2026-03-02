Julian Nagelsmann: DFB-Team hatte wegen BVB-Star Nico Schlotterbeck "schon Riesenprobleme"

Julian Nagelsmann hat Nico Schlotterbeck im Interview mit dem kicker einen Stammplatz bei der WM im kommenden Sommer nicht nur in Aussicht gestellt, sondern den Innenverteidiger des BVB als Schlüsselspieler auserkoren.
Der Bundestrainer kam auf Schlotterbeck zu sprechen, als er nach den "Bauschmerzen"-Positionen mit blick auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gefragt wurde. "Es gibt ein paar Positionen, die doppelt nicht ideal besetzt sind, bei denen wir ehrlich gesagt ein bisschen kreativ werden müssen. Auch in der Innenverteidigung gibt es ein Thema mit Nico Schlotterbeck", sagte Nagelsmann und verwies auf die seltene Qualität des BVB-Verteidigers.
"Er ist aktuell unser einziger Linksfuß und wir hatten schon Riesenprobleme in der Spieleröffnung, wenn er nicht gespielt hat. Schlotti ist ein unfassbar wichtiger Spieler. Trotzdem müssen wir uns darauf vorbereiten, was passiert, wenn er mal nicht spielen kann", führte Nagelsmann weiter aus.
Generell gehe die Tendenz bei Nagelsmanns Gedankenspielen in der Innenverteidigung zum Duo Schlotterbeck und Jonathan Tah, die es nach Ansicht des Bundestrainers sowohl in der Bundesliga individuell, als auch auf Nationalmannschaftebene "sehr gut gemacht haben" und aktuell wohl die Nase vorn vor Konkurrenten wie Antonio Rüdiger haben.
Dieser hatte immer wieder mit teils heftigen Knieproblemen zu kämpfen, bis dato kommt er auf nur zwölf Pflichtspiele für Real Madrid in dieser Saison. Die letzten vier WM-Quali-Spiele, in denen die DFB-Auswahl keinen einzigen Gegentreffer kassierte, hatte er aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasst.
"Antonio hat eine große Fähigkeit, das sind die Eins-gegen-eins-Situationen im engen Raum, da ist er außergewöhnlich gut, ein richtig guter Zweikämpfer. Antonio muss 100 Prozent fit und gesund sein. Wenn er so Wehwehchen hat, die er auch bei uns teilweise hatte, kommt er nicht an sein Leistungslimit, und das ergibt dann keinen Sinn", sagte Nagelsmann.
Neben Schlotterbeck attestierte der 38-Jährige auch Felix Nmecha gute Aussichten, womöglich sogar als Stammspieler im zentralen Mittelfeld neben dem Münchner Aleksandar Pavlovic ins Turnier zu gehen. Joshua Kimmich wird bekanntermaßen als Rechtsverteidiger gesetzt sein.
Allerdings erhob Nagelsmann auch mahnend den Zeigefinger: "Pavlo ist super-konstant, spielt fast immer das gleiche Niveau. Felix hat mehr Ausreißer nach unten, aber auch nach oben ganz besondere Momente. Er hat unfassbar beeindruckende physische Voraussetzungen, ist brutal schnell, groß, super-beweglich, einer der wenigen Mittelfeldspieler, die im Stand einen Spagat nach oben machen können. Seiner Leistung fehlt noch Konstanz, diese Wellen muss er glätten."
DFB-Team: Die deutschen Gruppenspiele bei der WM 2026
- 14. Juni: Deutschland vs. Curacao
- 20. Juni: Deutschland vs. Elfenbeinküste
- 25. Juni: Deutschland vs. Ecuador