Julian Nagelsmann: DFB-Team hatte wegen BVB-Star Nico Schlotterbeck "schon Riesenprobleme"

Der Bundestrainer kam auf Schlotterbeck zu sprechen, als er nach den "Bauschmerzen"-Positionen mit blick auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gefragt wurde. "Es gibt ein paar Positionen, die doppelt nicht ideal besetzt sind, bei denen wir ehrlich gesagt ein bisschen kreativ werden müssen. Auch in der Innenverteidigung gibt es ein Thema mit Nico Schlotterbeck", sagte Nagelsmann und verwies auf die seltene Qualität des BVB-Verteidigers.

"Er ist aktuell unser einziger Linksfuß und wir hatten schon Riesenprobleme in der Spieleröffnung, wenn er nicht gespielt hat. Schlotti ist ein unfassbar wichtiger Spieler. Trotzdem müssen wir uns darauf vorbereiten, was passiert, wenn er mal nicht spielen kann", führte Nagelsmann weiter aus.

Generell gehe die Tendenz bei Nagelsmanns Gedankenspielen in der Innenverteidigung zum Duo Schlotterbeck und Jonathan Tah, die es nach Ansicht des Bundestrainers sowohl in der Bundesliga individuell, als auch auf Nationalmannschaftebene "sehr gut gemacht haben" und aktuell wohl die Nase vorn vor Konkurrenten wie Antonio Rüdiger haben.