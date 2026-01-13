Jürgen Klopp und ein weiterer Star-Trainer auf der Liste: Real Madrid hat wohl schon Plan B bei Scheitern von Alvaro Arbeloa

Klopp selbst reagierte jedoch kurz nach Bekanntwerden der Trennung von Alonso mit einer Absage und erklärte, dass er sich in seiner Rolle als Head of Global Soccer bei Red Bull pudelwohl fühle. "Ich wollte diesen ganz straffen Terminkalender, den ich über 25 Jahre gelebt habe, so nicht mehr machen. Der Trainermarkt wird durchgemischt und es ist nicht schlimm, das Ganze mal aus der Beobachterrolle mitzubekommen und nicht darüber nachzudenken, was das für einen selber bedeuten könnte, weil man da, wo man ist, am richtigen Ort ist", sagte er am Montagabend in einer Sendung von Servus TV.

Außerdem ist Klopp ein Freund von langfristigen Aufenthalten. "Ich bin sieben Jahre in Mainz geblieben, obwohl ich jedes Jahr wechseln hätte können, bin sieben Jahre in Dortmund geblieben, obwohl ich relativ häufig woanders hingehen hätte können und ich hätte in Liverpool, wo ich nicht so viele Anfragen hatte, schon früher aufhören können. Also ich mag lange Beziehungen und die bei Red Bull hat gerade erst angefangen", erklärte er.