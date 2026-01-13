Nach dem Aus von Xabi Alonso brodelt die Gerüchteküche. Jürgen Klopp gilt angeblich als Kandidat auf den Trainerposten. Nach Informationen von Sky könnte der 58-Jährige im Sommer in den Fokus der Königlichen rücken, sollte sich Interimslösung Alvaro Arbeloa bis dahin nicht als zufriedenstellender Nachfolger des am Montag entlassenen Alonso beweisen.
Jürgen Klopp und ein weiterer Star-Trainer auf der Liste: Real Madrid hat wohl schon Plan B bei Scheitern von Alvaro Arbeloa
Klopp war schon häufiger bei Real im Gespräch
Dem Bericht zufolge würde Klopp sich ernsthaft Gedanken über eine Rückkehr auf die Trainerbank machen, sollte Real ernsthaftes Interesse an einer Zusammenarbeit bekunden. Schon vor Alonsos Anstellung und während dessen Amtszeit hatte es entsprechende Gerüchte gegeben. So auch schon im Dezember, als der Spanier dem Vernehmen nach erstmals auf der Kippe gestanden haben soll.
Auch die internationale Presse, darunter Foot Mercato, brachte Klopp bei Real ins Gespräch. Obendrein stünde Enzo Maresca, der kürzlich seinen Job beim FC Chelsea verloren hat und bei Manchester City als potenzieller Nachfolger von Pep Guardiola nach der laufenden Spielzeit gilt, auf der Kandidatenliste. Zudem sei Real-Präsident Florentino Perez ein großer Fans des früheren Trainers vom FC Liverpool und dem BVB.
- Getty Images Sport
Klopp spricht kurz nach Alonso-Entlassung Klartext
Klopp selbst reagierte jedoch kurz nach Bekanntwerden der Trennung von Alonso mit einer Absage und erklärte, dass er sich in seiner Rolle als Head of Global Soccer bei Red Bull pudelwohl fühle. "Ich wollte diesen ganz straffen Terminkalender, den ich über 25 Jahre gelebt habe, so nicht mehr machen. Der Trainermarkt wird durchgemischt und es ist nicht schlimm, das Ganze mal aus der Beobachterrolle mitzubekommen und nicht darüber nachzudenken, was das für einen selber bedeuten könnte, weil man da, wo man ist, am richtigen Ort ist", sagte er am Montagabend in einer Sendung von Servus TV.
Außerdem ist Klopp ein Freund von langfristigen Aufenthalten. "Ich bin sieben Jahre in Mainz geblieben, obwohl ich jedes Jahr wechseln hätte können, bin sieben Jahre in Dortmund geblieben, obwohl ich relativ häufig woanders hingehen hätte können und ich hätte in Liverpool, wo ich nicht so viele Anfragen hatte, schon früher aufhören können. Also ich mag lange Beziehungen und die bei Red Bull hat gerade erst angefangen", erklärte er.
Klopp hat einen langfristigen Vertrag bei Red Bull
Klopp besitzt noch einen Vertrag bis Ende 2029 bei Red Bull und besitzt keine Ausstiegsklausel. Arbeloa unterschrieb derweil ein Arbeitsvertrag bis 2027 bei Real, nachdem er sich wie einst Erfolgstrainer Zinedine Zidane zuvor um die zweite Mannschaft der Madrilenen gekümmert hatte.
Sollte Arbeloa für erfreuliche Ergebnisse sorgen, dürften sich die angeblichen Überlegungen nach einer prominenten Lösung bei Real wieder erledigt haben.
Jürgen Klopp: Stationen als Trainer
- 2001-2008: Mainz 05
- 2008-2015: BVB
- 2015-2024: FC Liverpool