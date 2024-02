Jürgen Klopp sagte Nein: Chelsea scheiterte angeblich im Sommer mit Vorstoß bei Liverpool-Star

Chelsea hätte den Liverpool-Star gerne im Sommer verpflichtet, doch Reds-Trainer Jürgen Klopp legte ein Veto ein.

Der FC Chelsea hat im vergangenen Sommer Interesse an Liverpools Stürmer Darwin Núñez gezeigt. Das berichtet die englische Tageszeitung The Times.

Demnach habe Chelseas Sportdirektor Paul Winstanley bei den Reds wegen des Mannes aus Uruguay angefragt und wollte in die Diskussionen einsteigen, doch Jürgen Klopp und der FC Liverpool hätten mit einem Veto schnell klargemacht, dass sie bei Núñez nicht gesprächsbereit sind, auch wenn der in der Saison 2022/23 an der Anfield Road nicht überzeugen konnte.

Núñez hatte in der vergangenen Spielzeit zahlreiche Großchancen liegen gelassen, was dafür gesorgt hatte, dass er auch bei den eigenen Fans einen schweren Stand hatte.