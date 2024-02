Mit nur 25 Jahren stellt ein Liverpool-Star am Wochenende eine Bestmarke in Englands höchster Liga auf.

Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool hat am Samstag beim 3:1-Heimsieg gegen den FC Burnley einen Rekord in der Premier League aufgestellt. Der 25-Jährige steuerte eine Vorlage zum Erfolg bei und steht nun bei 58 Assists in Englands höchster Liga - neuer Bestwert für einen Abwehrspieler.