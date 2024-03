Weltmeister Alexis Mac Allister ist in Liverpool längst Leistungsträger. Jürgen Klopp ist begeistert.

Für Alexis Mac Allister geht es am Wochenende in der Premier League mit dem FC Liverpool gegen seinen Ex-Klub Brighton & Hove Albion. LFC-Teammanager Jürgen Klopp ist hochzufrieden mit dem Argentinier in dessen erster Saison beim englischen Tabellenzweiten.