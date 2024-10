Null Tore statt sieben Treffer! Warum Jude Bellingham für Real Madrid trotzdem enorm wertvoll ist

Der Ex-BVB-Spieler agiert in dieser Saison in einer zurückgezogeneren Rolle für die Blancos - und schießt deutlich weniger Tore.

Mitten in der zweiten Halbzeit des Derbys zwischen Real Madrid und Atlético (1:1) Ende September befand sich Jude Bellingham im Kampfmodus. Als Mitspieler Antonio Rüdiger zu Fall gebracht wurde, eilte der Engländer herbei und suchte das Wortgefecht mit Atléticos José Maria Gimenez, die beiden schubsten sich umher. Auch auf den Rängen herrschte später Chaos und die Partie wurde unterbrochen.

Bellingham hat plötzlich mehr Zeit für solche Scharmützel. Anschließend gelang ihm auch in der Champions League beim OSC Lille (0:1) und im LaLiga-Spiel mit dem FC Villarreal (2:0) nicht der erhoffte erste Saisontreffer - im achten Spiel.

Bellinghams Rolle bei Real hat sich verändert. Statt wie in seiner Premierensaison steht er nicht bei sieben, sondern bei null Toren nach acht Einsätzen. Er ist zum Box-to-Box-Spieler geworden. Und in dieser neuen Rolle so effektiv und wertvoll wie zuvor als Mittelstürmer.