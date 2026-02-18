"Jonas profitiert enorm davon": Ehemaliger Mentor von Urbig plädiert für Vertragsverlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern

"Aus meiner Sicht wäre es für Jonas und für den FC Bayern kurzfristig am besten, wenn Manuel Neuer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nochmal um ein Jahr gemeinsam mit Sven Ulreich verlängern würde", sagte Gospodarek gegenüber der Bild.

Der FC Bayern hatte Urbig im Januar 2025 für sieben Millionen Euro vom 1. FC Köln verpflichtet. Seitdem kam der 22-Jährige immerhin schon auf 20 Pflichtspieleinsätze, die klare Nummer eins bleibt aber weiter der 39 Jahre alte Neuer. Für Gospodarek ist genau das viel mehr ein Glücksfall als Nachteil für Urbig: "Das jetzige Torwart-Team harmoniert extrem gut. Dazu kommt, dass Jonas enorm von Manuel Neuer als Mentor profitiert. Es gibt einfach keinen besseren Torhüter. Er hat alles gewonnen und alles erlebt. Dieser Erfahrungsschatz ist unheimlich wertvoll. Jonas saugt alles auf, was Neuer ihm sagt. Deswegen glaube ich, dass es für seine Entwicklung am besten wäre, wenn die aktuelle Konstellation noch eine Weile so bleibt."

Gospodarek ist sich sicher: "Jonas ist bisher auch so zu seinen Spielen gekommen und würde künftig sicher noch mehr Spiele bekommen."