Für Jonas Urbig führt in der Torhüter-Rangordnung beim FC Bayern München noch kein Weg an Manuel Neuer vorbei. Dennoch spricht sich Uwe Gospodarek, Urbigs ehemaliger Torwarttrainer beim 1. FC Köln und Förderer, kurioserweise für eine Vertragsverlängerung von Neuer aus.
"Jonas profitiert enorm davon": Ehemaliger Mentor von Urbig plädiert für Vertragsverlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern
"Aus meiner Sicht wäre es für Jonas und für den FC Bayern kurzfristig am besten, wenn Manuel Neuer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nochmal um ein Jahr gemeinsam mit Sven Ulreich verlängern würde", sagte Gospodarek gegenüber der Bild.
Der FC Bayern hatte Urbig im Januar 2025 für sieben Millionen Euro vom 1. FC Köln verpflichtet. Seitdem kam der 22-Jährige immerhin schon auf 20 Pflichtspieleinsätze, die klare Nummer eins bleibt aber weiter der 39 Jahre alte Neuer. Für Gospodarek ist genau das viel mehr ein Glücksfall als Nachteil für Urbig: "Das jetzige Torwart-Team harmoniert extrem gut. Dazu kommt, dass Jonas enorm von Manuel Neuer als Mentor profitiert. Es gibt einfach keinen besseren Torhüter. Er hat alles gewonnen und alles erlebt. Dieser Erfahrungsschatz ist unheimlich wertvoll. Jonas saugt alles auf, was Neuer ihm sagt. Deswegen glaube ich, dass es für seine Entwicklung am besten wäre, wenn die aktuelle Konstellation noch eine Weile so bleibt."
Gospodarek ist sich sicher: "Jonas ist bisher auch so zu seinen Spielen gekommen und würde künftig sicher noch mehr Spiele bekommen."
- Getty Images Sport
Eberl über Verlängerung mit Manuel Neuer: "Er muss auf Top-Niveau leistungsfähig sein"
Neuers Vertrag beim Rekordmeister läuft Ende der Saison aus, gut möglich, dass er um ein weiteres Jahr verlängert wird. "Er muss auf Top-Niveau leistungsfähig sein - so wie er es aktuell ist. Das müsste in der kommenden Saison auch der Fall sein", betonte Sportvorstand Max Eberl bei Sport1 und ergänzte: "Es geht darum, wie Manuel sich fühlt, ob er will und ob er sich in der Lage sieht, seine Leistungen noch ein weiteres Jahr lang zu zeigen."
Die Gespräche über eine mögliche Verlängerung sollen zeitnah beginnen. "Man muss darüber reden, wie seine Motivation und seine Anspannung sind. Das erwarten wir als Verein und das wollen wir gemeinsam mit ihm herausfinden."
Aktuell fällt Neuer abermals wegen eines Faserrisses in der Wade, den er sich im Ligaspiel gegen Werder Bremen zugezogen hat, "vorerst" aus, wie der FC Bayern in einer Mitteilung bekanntgab. In der Zwischenzeit wird er erneut von Urbig vertreten. Am Samstag ist der Tabellenführer in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt im Einsatz.
Es ist binnen einen Jahres bereits der dritte Faserriss, den sich Neuer zuzog. In der Abwesenheit des fünfmaligen Welttorhüters wusste Urbig aber stets zu überzeugen.
Jonas Urbig: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 8
- Gegentore: 6
- Spiele ohne Gegentor: 4
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.