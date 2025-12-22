DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat von Nationalspieler Nick Woltemade geschwärmt. Da sich der Stürmer bei seinem Verein Newcastle United in der Premier League bereits jetzt schon bestens eingefunden hat, sind die Diskussionen um seine hohe Ablösesumme für Völler längst überfällig.
"Jetzt spricht auch keiner mehr über die 80 Millionen Ablöse": Riesiges Lob für Nick Woltemade
Im Interview mit dem Kicker zeigte sich der DFB-Sportchef "überrascht", dass Woltemades Entwicklung "so schnell und reibungslos verlief". Dennoch war Völler schon früh klar, dass der Angreifer sich auch in England durchsetzen kann und in der Nationalmannschaft eine ernstzunehmende Option im Sturmzentrum wird: "Aber ich war ja schon bei der U21 permanent vor Ort, und dass der was kann, wusste jeder."
Seit seinem Wechsel zu Newcastle hat Woltemade für seinen neuen Verein in 23 Spielen neun Treffer erzielt und zwei weitere vorbereitet. Nachdem der Stürmer den ganzen Sommer mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wurde, der VfB Stuttgart jedoch in den Verhandlungen knallhart blieb, wechselte Woltemade spät im Transferfenster überraschend zu den "Magpies".
Angeblich soll Newcastle 90 Millionen hingeblättert haben, laut Woltemade selbst waren es "nur" 75 Millionen, wie er jüngst klarstellte. Für Völler sind die Debatten darüber sowieso nicht mehr von Relevanz: "Jetzt spricht auch keiner mehr über die 80 Millionen Ablöse bei seinem Wechsel nach Newcastle. Das war im Endeffekt ja fast ein Schnäppchen", erklärte er lachend. "Seine Qualität ist schon außergewöhnlich."
- Getty Images Sport
"Luft nach oben": Wo sich Woltemade noch verbessern kann
Völler schwärmte weiter über die ungewöhnlichen Qualitäten des 23-Jährigen: "Seine Ballannahme und -mitnahme, seine Spielintelligenz - das ist außergewöhnlich." Der ehemalige Mittelstürmer sieht jedoch noch Verbesserungspotenzial: "Wenn so ein großer Kerl kommt, da denkt man sofort, der ist vor allem kopfballstark. Aber das ist er gar nicht so sehr, obwohl er zuletzt ein paar Kopfballtore gemacht hat. Da hat er im wahrsten Sinne des Wortes noch Luft nach oben."
Der 1,98-Meter-Mann hatte tatsächlich lange Zeit nicht als Kopfballungeheuer geglänzt, dann jedoch seine ersten beiden Treffer für Newcastle mit dem Schädel erzielt. "Als wir ihn verpflichtet haben, war uns klar, dass wir einen großen Spieler holen. Seine Körpergröße allein muss schon für Torgefahr sorgen. Wir waren überzeugt, dass wir daran arbeiten müssen", erklärte sein Trainer Eddie Howe daher bereits Anfang Oktober.
- Getty Images Sport
Völler begeistert vom Traum-Duo Wirtz und Woltemade
Woltemade, der auch am Wochenende gegen den FC Chelsea (2:2) einen Doppelpack erzielte, ist für Völler mit seiner technisch versierten Spielweise auch fernab der ausbaufähigen Flankenverwertung in der Nationalmannschaft ein wichtiger Faktor. Das gilt insbesondere für einen Premier-League-Kollegen: "Man hat auch das Gefühl, dass er ein guter Mitspieler für Florian Wirtz ist. Das passt zusammen."
Dass Wirtz im Gegensatz zu Woltemade beim FC Liverpool auf der Insel die hohen Erwartungen nur selten erfüllen konnte, ist für Völler kein Grund zur Sorge: "Natürlich hätte er seinen Start in Liverpool gerne etwas anders gehabt, aber man merkt es ihm überhaupt nicht an. Weder auf dem Trainingsplatz, noch, wenn wir mal zum Kaffee zusammensitzen. Die Situation ändert nichts an seinen grundsätzlichen Qualitäten."
Am Samstag konnte Wirtz diese Qualitäten beim 2:1-Sieg gegen die Tottenham Hotspur auch erstmals in der Liga in einen Scorerpunkt ummünzen: Den 1:0-Führungstreffer von Alexander Isak bereitete der Mittelfeldspieler mit seinem ersten offiziellen Assist in der Premier League vor. Isak verletzte sich bei dem Treffer jedoch schwer und hat nun das Saison-Aus zu befürchten.
Nick Woltemade: Leistungsdaten bei Newcastle United
- Spiele: 23
- Tore: 9
- Vorlagen: 2