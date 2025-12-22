"Jetzt spricht auch keiner mehr über die 80 Millionen Ablöse": Riesiges Lob für Nick Woltemade

Im Interview mit dem Kicker zeigte sich der DFB-Sportchef "überrascht", dass Woltemades Entwicklung "so schnell und reibungslos verlief". Dennoch war Völler schon früh klar, dass der Angreifer sich auch in England durchsetzen kann und in der Nationalmannschaft eine ernstzunehmende Option im Sturmzentrum wird: "Aber ich war ja schon bei der U21 permanent vor Ort, und dass der was kann, wusste jeder."

Seit seinem Wechsel zu Newcastle hat Woltemade für seinen neuen Verein in 23 Spielen neun Treffer erzielt und zwei weitere vorbereitet. Nachdem der Stürmer den ganzen Sommer mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wurde, der VfB Stuttgart jedoch in den Verhandlungen knallhart blieb, wechselte Woltemade spät im Transferfenster überraschend zu den "Magpies".

Angeblich soll Newcastle 90 Millionen hingeblättert haben, laut Woltemade selbst waren es "nur" 75 Millionen, wie er jüngst klarstellte. Für Völler sind die Debatten darüber sowieso nicht mehr von Relevanz: "Jetzt spricht auch keiner mehr über die 80 Millionen Ablöse bei seinem Wechsel nach Newcastle. Das war im Endeffekt ja fast ein Schnäppchen", erklärte er lachend. "Seine Qualität ist schon außergewöhnlich."