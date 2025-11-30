Leeds Uniteds Trainer Daniel Farke hat nach der dramatischen 2:3-Niederlage seiner Mannschaft bei Manchester City am Samstag einen pikanten Vorwurf in Richtung der Skyblues und insbesondere deren Torhüter Gianluigi Donnarumma geäußert.
"Jeder weiß, warum er zu Boden ging": Wütender Leeds-Trainer Daniel Farke macht Manchester City und Gianluigi Donnarumma einen pikanten Vorwurf
Leeds kämpfte sich bei Manchester City eindrucksvoll zurück
City hatte in einer dominanten ersten Halbzeit einen 2:0-Vorsprung heraus geschossen, nach dem Seitenwechsel hielt Leeds dann aber deutlich besser dagegen. Farke hatte Jaka Bijol und Dominic Calvert-Lewin für Wilfried Gnonto und Daniel James gebracht, taktisch von 4-3-3 auf 3-5-2 mit zwei klassischen Mittelstürmern umgestellt.
Die Maßnahmen zahlten sich aus, Calvert-Lewin stellte kurz nach Wiederanpfiff den Anschluss her und holte Mitte der zweiten Halbzeit einen Elfmeter heraus. Lukas Nmecha trat an und besorgte im Nachschuss in der 68. Minute den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich, nachdem Donnarumma zunächst pariert hatte.
- AFP
Daniel Farke erhebt Vorwurf gegen City-Keeper Gianluigi Donnarumma: "Das war ja offensichtlich"
So weit, so gut. Leeds hatte das Momentum spätestens jetzt voll auf seiner Seite, doch dann machte Donnarumma das, worüber sich Farke nach dem Spiel intensiv echauffieren sollte.
Der City-Keeper ging plötzlich zu Boden und wurde vom medizinischen Stab der Gastgeber rund zwei Minuten lang behandelt. Trainer Pep Guardiola nutzte die willkommene Unterbrechung, um seine Mannschaft an der Seitenlinie zu versammeln und mit frischen Instruktionen für die Schlussphase zu versorgen. Für Leeds war es derweil eine ärgerliche Pause, die den zuvor so guten Rhythmus brach, der den Aufsteiger sogar auf einen überraschenden Auswärtssieg hatte hoffen lassen.
Ein verärgerter Farke warf Donnarumma auf der Pressekonferenz später vor, eine Verletzung vorgetäuscht und die Unterbrechung vorsätzlich herbei geführt zu haben. "Jeder weiß, warum er zu Boden ging", sagte der deutsche Coach auf Nachfrage eines Journalisten. "Das war ja offensichtlich, oder?"
- Getty Images Sport
Wirbel um Donnarumma-Aktion: Farke appelliert an Fairplay und Sportsgeist
Farke betonte, dass City und Donnarumma natürlich gegen keine Regel verstoßen hätten und ihm und seinem Team somit nichts anderes übrig bleibt, als die Sache hinzunehmen. Dennoch hätte er sich mehr Sportsgeist gewünscht. "Es gibt ja keine Regel, die dagegen spricht. Es war clever. Ob es mir gefallen hat? Ob es dem Fairplay entspricht? Ob es so sein sollte?", fragte er vielsagend und führte aus: "Das behalte ich lieber für mich. Es ist an den Offiziellen, bei diesem Thema Lösungen zu finden. Ich habe den Vierten Offiziellen gefragt, ob er etwas tun will. Er meinte nur: 'Nein'. Uns sind die Hände gebunden, wir können nichts tun."
Farke stellte zudem infrage, ob es der richtige Weg sei, "wenn wir unsere Spieler nicht in puncto Fairplay und Sportsgeist erziehen. Wenn wir ständig die Regeln zu unserem Vorteil beugen wollen und sogar eine Verletzung vortäuschen, um zusätzliche Anweisungen geben zu können - dann ist das nichts, was mir persönlich gefällt. Aber wenn es innerhalb der Regeln stattfindet, darf ich mich eben nicht beschweren", so der ehemalige Gladbach-Trainer.
Leeds stand am Ende trotz der Leistungssteigerung mit leeren Händen da, weil Phil Foden in der Nachspielzeit der 3:2-Siegtreffer für City gelang. Für Farkes Team wäre es ein wertvoller Punkt im Abstiegskampf gewesen, aktuell steht man mit elf Zählern auf Rang 18 der Premier League.
Zu City-Coach Guardiola pflegt Farke übrigens ein freundschaftliches Verhältnis, vor der Partie begrüßten sich die beiden Coaches sehr herzlich. Der Spanier wurde auf seiner Pressekonferenz auch zu Farkes Vorwürfen gefragt und betonte, mit Donnarumma noch nicht gesprochen zu haben. Zudem bestand er darauf, dass eine vorgetäuschte Verletzung jedenfalls nicht abgesprochen war, er sogar schon Ersatztorwart James Trafford zum Aufwärmen schicken wollte, als er sah, dass Donnarumma behandelt wurde.
"Ehrlich, ich weiß es nicht. Auf der nächsten Pressekonferenz können Sie mich fragen", erklärte Guardiola und betonte, dass es besser wäre, künftig auf derlei Aktionen zu verzichten, sollte Donnarumma tatsächlich eine Verletzung vorgetäuscht haben: "Natürlich nehme ich Timeouts immer gerne. Aber wir sollten es lieber nicht noch einmal tun, weil uns die Premier League dann sicher bestrafen würde."
Leeds United: Die Zahlen zur bisherigen Premier-League-Saison
- Spiele: 13
- Tabellenplatz: 18
- Punkte: 11
- Siege: 3
- Unentschieden: 2
- Niederlagen: 8
- Torverhältnis: 13:25
- Letzte 5 Spiele: S-N-N-N-N
- Nächstes Spiel: Leeds United - FC Chelsea (Mittwoch, 3. Dezember, 21 Uhr)