"Jeder weiß, warum er zu Boden ging": Wütender Leeds-Trainer Daniel Farke macht Manchester City und Gianluigi Donnarumma einen pikanten Vorwurf

Farke betonte, dass City und Donnarumma natürlich gegen keine Regel verstoßen hätten und ihm und seinem Team somit nichts anderes übrig bleibt, als die Sache hinzunehmen. Dennoch hätte er sich mehr Sportsgeist gewünscht. "Es gibt ja keine Regel, die dagegen spricht. Es war clever. Ob es mir gefallen hat? Ob es dem Fairplay entspricht? Ob es so sein sollte?", fragte er vielsagend und führte aus: "Das behalte ich lieber für mich. Es ist an den Offiziellen, bei diesem Thema Lösungen zu finden. Ich habe den Vierten Offiziellen gefragt, ob er etwas tun will. Er meinte nur: 'Nein'. Uns sind die Hände gebunden, wir können nichts tun."

Farke stellte zudem infrage, ob es der richtige Weg sei, "wenn wir unsere Spieler nicht in puncto Fairplay und Sportsgeist erziehen. Wenn wir ständig die Regeln zu unserem Vorteil beugen wollen und sogar eine Verletzung vortäuschen, um zusätzliche Anweisungen geben zu können - dann ist das nichts, was mir persönlich gefällt. Aber wenn es innerhalb der Regeln stattfindet, darf ich mich eben nicht beschweren", so der ehemalige Gladbach-Trainer.

Leeds stand am Ende trotz der Leistungssteigerung mit leeren Händen da, weil Phil Foden in der Nachspielzeit der 3:2-Siegtreffer für City gelang. Für Farkes Team wäre es ein wertvoller Punkt im Abstiegskampf gewesen, aktuell steht man mit elf Zählern auf Rang 18 der Premier League.

Zu City-Coach Guardiola pflegt Farke übrigens ein freundschaftliches Verhältnis, vor der Partie begrüßten sich die beiden Coaches sehr herzlich. Der Spanier wurde auf seiner Pressekonferenz auch zu Farkes Vorwürfen gefragt und betonte, mit Donnarumma noch nicht gesprochen zu haben. Zudem bestand er darauf, dass eine vorgetäuschte Verletzung jedenfalls nicht abgesprochen war, er sogar schon Ersatztorwart James Trafford zum Aufwärmen schicken wollte, als er sah, dass Donnarumma behandelt wurde.

"Ehrlich, ich weiß es nicht. Auf der nächsten Pressekonferenz können Sie mich fragen", erklärte Guardiola und betonte, dass es besser wäre, künftig auf derlei Aktionen zu verzichten, sollte Donnarumma tatsächlich eine Verletzung vorgetäuscht haben: "Natürlich nehme ich Timeouts immer gerne. Aber wir sollten es lieber nicht noch einmal tun, weil uns die Premier League dann sicher bestrafen würde."