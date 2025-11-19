"Jeder, der es kauft, sollte verhaftet werden!": Neues Trikot des FC Bayern München sorgt für massiven Fan-Ärger

Es droht also möglicherweise bereits der nächste Trikotstreit zwischen dem Verein und seinen Fans. In der Vergangenheit sorgten die Designs immer wieder für Proteste, da die Anhänger großen Wert auf die traditionellen Vereinsfarben Rot und Weiß legen. Diesem Wunsch wurde beim Heimtrikot für die Saison 2025/26 zwar entsprochen, dennoch gab es auch dafür Kritik. Damals richtete sie sich jedoch nicht gegen die Farben, sondern gegen das Design selbst - ein User bezeichnete es gar als "Schande für den Verein".

Beim Eröffnungsspiel trugen zahlreiche Fans deshalb Motto-Shirts. Obwohl das Heimtrikot in Rot und Weiß gehalten ist, hinterlässt es "aufgrund seiner Gestaltung aber dennoch nur Fragezeichen bei den Fans. Bestenfalls kann es als beliebig und kurzlebig bezeichnet werden", hieß es in einem Statement auf der Homepage der bekannten Fan-Gruppierung "Club Nr. 12" Mitte August unter dem Motto "EIN TRIKOT - GRÖSSER ALS ALLE ANDEREN".

In der Erklärung stand außerdem: "In den letzten Jahren sind wir leider immer mehr einer Trikotgestaltung ausgesetzt, die sich immer deutlicher von den Fans an der Basis und unserer Tradition entfernt. (...) Es wird erneut versucht, modernen Trends hinterherzulaufen, anstatt eine identitätsstiftende Trikotpolitik zu forcieren, welche dem Wunsch der Basis entspricht und eines FC Bayern würdig ist. Das neue Heimtrikot erzeugt weder positive Wiedererkennung, noch hat es etwas mit unserer Identität als FC Bayern zu tun."

Glaubt man den Gerüchten, wird es noch etwas dauern, bis die Fans das neue Aufwärmtrikot zum ersten Mal zu Gesicht bekommen - jedenfalls noch nicht am Samstag, wenn der FC Bayern in der Bundesliga auf den SC Freiburg trifft.