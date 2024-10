Der offensive Mittelfeldspieler hat Hüftprobleme. Für ihn rückt ein Stuttgarter in der Nationalmannschaft nach.

Schlechte Nachrichten für Bayern München und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Der deutsche Rekordmeister muss im Bundesliga-Topspiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag ebenso auf Jamal Musiala verzichten wie Bundestrainer Julian Nagelsmann in den anstehenden Partien der Nations League. Der Mittelfeldspieler werde wegen Hüftgelenksbeschwerden "vorerst" fehlen, teilten die Bayern am Freitag mit.