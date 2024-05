Am Samstag könnte Jadon Sancho mit dem BVB in Wembley Geschichte schreiben. An dem Ort, an den er eigentlich sehr schlechte Erinnerungen hat.

Borussia Dortmunds Offensivspieler Jadon Sancho hat vor seiner Rückkehr nach Wembley über die schwere Zeit nach seinem verschossenen Elfmeter im EM-Finale 2021 gesprochen.