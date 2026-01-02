Eintracht Frankfurt v Borussia Dortmund - DFB Cup: Round TwoGetty Images Sport
Tim Ursinus

Ist Jonathan Burkardt der Leidtragende? Eintracht Frankfurt plant offenbar zwei weitere Stürmer-Transfers

Eintracht Frankfurt will sich offenbar mit zwei weiteren Stürmern verstärken. Für Jonathan Burkardt könnte das zum Problem werden.

Wie Sky berichtet, stehen die Hessen unmittelbar vor einem Transfer von Arnaud Kalimuendo. Der 23-Jährige soll per Leihe mit anschließender Kaufoption von Nottingham Forest kommen. 

Doch damit nicht genug: Laut Transfer-Insider Sacha Tavolieri hat die SGE auch ein Angebot für das 19-jährige Sturmtalent Sidiki Cherif abgegeben. Mit dem französischen Erstligisten SCO Angers werde ebenfalls über ein Leihgeschäft verhandelt, im Sommer soll dann sogar ein Kaufverpflichtung greifen. 

  • Muss Burkardt um seinen Stammplatz fürchten?

    Nach der Verpflichtung von Elversberg-Stürmer Younes Ebnoutalib und Flügelspieler Ayoube Amaimouni-Echghouyab könnte der Umbau in der Offensive durch die beiden potenziellen Neuzugänge noch radikaler ausfallen und auch für eine völlig neue Konkurrenzsituation sorgen. Leidtragender könnte Jonathan Burkardt sein, insbesondere mit Blick auf die WM. Der deutsche Nationalspieler, der zuletzt zweimal von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das DFB-Team nominiert worden war, fehlte zuletzt mit einer hartnäckigen Wadenverletzung. Zum Restart dürfte er aber wieder in den Kader zurückkehren. 

    Zuvor hatte Burkardt mit acht Toren in zehn Bundesligaspielen den Status als Stürmer Nummer eins inne, während Michy Batshuayi und der inzwischen zu OGC Nizza per Leihe abgewanderte Elye Wahi kaum eine Rolle unter Dino Toppmöller spielten. Nun scheinen die Karten neu gemischt zu sein. Zudem stellen Can Uzun und Jessic Ngankam Alternativen für die Sturmspitze dar. Zumeist setzte der SGE-Coach am Ende der Hinrunde in Ansgar Knauff aber auf eine Notfall-Variante. 

  • Arnaud Kalimuendo Nottingham Forest 2025-26Getty

    Kalimuendo wechselte erst im Sommer für 30 Mio. Euro

    An Kalimuendo sind die Frankfurter derweil schon länger interessiert. Bis zuletzt war dem Vernehmen nach auch der VfB Stuttgart an dem Franzosen mit kongolesischer Abstammung interessiert, um den Abgang von Nick Woltemade zu kompensieren - inzwischen fiel die Wahl auf Jeremy Arevalo. Im Sommer wechselte Kalimuendo jedoch für 30 Millionen Euro von Stade Rennes zu Nottingham Forest. Seine bisherige Ausbeute ist allerdings ernüchternd: In 13, meist kurzen, Einsätzen sprangen lediglich zwei Treffer heraus. 

    Wie hoch die Ablöse ausfallen würde, sollte Kalimuendo einschlagen und die Eintracht eine feste Verpflichtung in Erwägung ziehen, geht aus dem Bericht von Sky nicht hervor. Günstig wird es vermutlich aber nicht, da der Stürmer noch bis 2030 an die Tricky Trees gebunden ist. 

    Bei Cherif ist die Situation eine andere. Der noch bis 2028 an Angers gebundene Teenager kommt in der laufenden Spielzeit regelmäßig zum Einsatz und traf viermal in 16 Pflichtspielen. Dies soll nicht nur Frankfurt auf den Plan rufen. Auch die AC Milan, Paris FC und Crystal Palace sollen Interesse zeigen. 

  • Arnaud Kalimuendo: Statistiken in der Saison 2025/26

    • Premier League: 8 Spiele, 0 Tore, 0 Assists
    • Europa League: 4 Spiele, 2 Tore, 0 Assists
    • EFL Cup: 1 Tor, 0 Spiele, 0 Assists

