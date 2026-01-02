Ist Jonathan Burkardt der Leidtragende? Eintracht Frankfurt plant offenbar zwei weitere Stürmer-Transfers

An Kalimuendo sind die Frankfurter derweil schon länger interessiert. Bis zuletzt war dem Vernehmen nach auch der VfB Stuttgart an dem Franzosen mit kongolesischer Abstammung interessiert, um den Abgang von Nick Woltemade zu kompensieren - inzwischen fiel die Wahl auf Jeremy Arevalo. Im Sommer wechselte Kalimuendo jedoch für 30 Millionen Euro von Stade Rennes zu Nottingham Forest. Seine bisherige Ausbeute ist allerdings ernüchternd: In 13, meist kurzen, Einsätzen sprangen lediglich zwei Treffer heraus.

Wie hoch die Ablöse ausfallen würde, sollte Kalimuendo einschlagen und die Eintracht eine feste Verpflichtung in Erwägung ziehen, geht aus dem Bericht von Sky nicht hervor. Günstig wird es vermutlich aber nicht, da der Stürmer noch bis 2030 an die Tricky Trees gebunden ist.

Bei Cherif ist die Situation eine andere. Der noch bis 2028 an Angers gebundene Teenager kommt in der laufenden Spielzeit regelmäßig zum Einsatz und traf viermal in 16 Pflichtspielen. Dies soll nicht nur Frankfurt auf den Plan rufen. Auch die AC Milan, Paris FC und Crystal Palace sollen Interesse zeigen.