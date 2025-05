Inter Miami darf bei der Klub-WM 2025 mitspielen – obwohl Messi & Co. früh in den MLS-Playoffs scheiterten. Die Einladung sorgt für Kritik.

Die Klub Weltmeisterschaft 2025 findet von 14. Juni bis 13. Juli in der USA statt. Erstmals kämpfen 32 Mannschaften um den Titel, auch Inter Miami mit Superstar Lionel Messi. Der Meistertitel in der MLS war noch gar nicht vergeben, als bekannt wurde, dass Inter Miami an der Klub-WM teilnehmen wird. Das Eröffnungsspiel des interkontinentalen Vereinswettbewerbs findet nun also in Miami am 15. Juni 2025 mit Lionel Messi statt. Aber was ist der Grund dafür?