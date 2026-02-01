"Ist für mich jetzt erledigt": Serhou Guirassy vom BVB zieht Schlussstrich beim Elfmeterschießen

"Elfmeterschießen ist für mich jetzt erledigt", sagte Guirassy nach der Partie lachend im DAZN-Interview. Der Nationalspieler aus Guinea trat gegen Heidenheim gleich zweimal vom Punkt an, da die regulären Elfmeterschützen Emre Can und Ramy Bensebaini beim BVB nicht auf dem Platz standen.

Den ersten Strafstoß in der 68. Minute konnte Guirassy gerade noch zum zwischenzeitlichen 2:2 verwandeln - Torhüter Diant Ramaj hatte die richtige Ecke erahnt und war mit der Hand noch am Ball. Den zweiten Elfmeter in der 85. Minute setzte er jedoch über das Tor. "Es war ein Scheiß-Elfmeter", gab Guirassy selbst zu. Es war bereits der dritte verschossene Elfmeter des 29-Jährigen in dieser Saison. Zu Beginn der Spielzeit hatte Trainer Niko Kovac ihn als ersten Schützen degradiert.

Immerhin gelang Guirassy aus dem Spiel heraus ein zweites Tor, sodass er nach langer Zeit wieder einen Doppelpack erzielte. "Als Stürmer wirst du an Toren gemessen. Manchmal triffst du nicht. Ich hatte eine gute Möglichkeit in der ersten Halbzeit. Ich habe weiterhin an mich geglaubt. Am Ende haben wir gewonnen. Manchmal treffe ich, manchmal nicht. Letzte Saison habe ich 45 Tore geschossen, diese Saison ist es ein wenig schwierig. Aber das ist Fußball. Für mich war es ein verrücktes Spiel. Mich interessiert nicht, was andere sagen. Das beeinflusst mich nicht."