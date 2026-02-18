Irres Verletzungspech bei Eintracht Frankfurt! Saison für Abwehrstar wohl gelaufen

Kristensen ist nicht der einzige Schlüsselspieler, der bei den Hessen derzeit verletzt ausfällt. Auch Innenverteidiger Arthur Theate muss vorerst von der Seitenlinie aus zusehen. Der Belgier hatte sich vor einer Woche "im Mannschaftstraining eine Knieverletzung zugezogen", wie die SGE mitteilte. Das rechte Knie wurde seitdem bereits operiert. Die Bild geht von einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen aus - ein Super-GAU für die ohnehin schon katastrophale Abwehr der Eintracht, die aktuell die zweitschwächste der Bundesliga ist.

Doch auch die Offensive der Eintracht ist stark dezimiert. Mit Can Uzun fehlt der beste Scorer der Mannschaft (acht Tore, fünf Vorlagen) bereits seit Wochen aufgrund einer Muskelverletzung. Ebenfalls neben Michy Batshuayi (Fußverletzung), Arnaud Kalimuendo (Schulterverletzung), Ansgar Knauff (Operation im Bauchbereich) außer Gefecht ist Younes Ebnoutalib, der im Winter vom Zweitligisten SV Elversberg kam und bisher erst zwei Pflichtspiele für seinen neuen Klub absolvierte. Er laboriert an einem Innenbandriss im Knie.

Für die Eintracht wird es nicht leichter: Am Samstag geht es in der Bundesliga ersatzgeschwächt auswärts ausgerechnet gegen den Tabellenführer FC Bayern München.