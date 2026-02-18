Früh in seiner Amtszeit bei Eintracht Frankfurt sieht sich Trainer Albert Riera mit einer Verletzungsseuche konfrontiert. Mit Rasmus Kristensen tauchte gegen Borussia Mönchengladbach ein neuer Name im Lazarett auf. Für den Dänen ist die Saison sogar womöglich gelaufen. Das berichtet nun die Bild.
Irres Verletzungspech bei Eintracht Frankfurt! Saison für Abwehrstar wohl gelaufen
Demnach rechnen die Verantwortlichen in Frankfurt damit, dass Kristensen aufgrund seiner erlittenen Bänderverletzung im linken Sprunggelenk mehrere Monate ausfallen werde. Der Rechtsverteidiger sei am Montag bei einem Spezialisten gewesen, nun warte man die Ergebnisse ab.
Im Verein würde es jedoch jeden überraschen, wenn er diese Saison noch auf dem Spielfeld stehen würde, heißt es weiter. Sollten sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten, könnte der 28-Jährige auch die WM mit Dänemark verpassen.
- Getty Images
Verletzungspech trifft Eintracht Frankfurt hart
Kristensen ist nicht der einzige Schlüsselspieler, der bei den Hessen derzeit verletzt ausfällt. Auch Innenverteidiger Arthur Theate muss vorerst von der Seitenlinie aus zusehen. Der Belgier hatte sich vor einer Woche "im Mannschaftstraining eine Knieverletzung zugezogen", wie die SGE mitteilte. Das rechte Knie wurde seitdem bereits operiert. Die Bild geht von einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen aus - ein Super-GAU für die ohnehin schon katastrophale Abwehr der Eintracht, die aktuell die zweitschwächste der Bundesliga ist.
Doch auch die Offensive der Eintracht ist stark dezimiert. Mit Can Uzun fehlt der beste Scorer der Mannschaft (acht Tore, fünf Vorlagen) bereits seit Wochen aufgrund einer Muskelverletzung. Ebenfalls neben Michy Batshuayi (Fußverletzung), Arnaud Kalimuendo (Schulterverletzung), Ansgar Knauff (Operation im Bauchbereich) außer Gefecht ist Younes Ebnoutalib, der im Winter vom Zweitligisten SV Elversberg kam und bisher erst zwei Pflichtspiele für seinen neuen Klub absolvierte. Er laboriert an einem Innenbandriss im Knie.
Für die Eintracht wird es nicht leichter: Am Samstag geht es in der Bundesliga ersatzgeschwächt auswärts ausgerechnet gegen den Tabellenführer FC Bayern München.
Rasmus Kristensen und Arthur Theate: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
Rasmus Kristensen
- Spiele: 25
- Tore: 3
- Vorlagen: 0
Arthur Theate
- Spiele: 28
- Tore: 1
- Vorlagen: 1