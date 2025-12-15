Irre Statistiken! Joshua Kimmich vom FC Bayern München sorgt in nur einem Spiel für gleich sechs Rekorde

Auch davon ab glänzt Kimmich in dieser Spielzeit mit weitestgehend guten Leistungen, unter Trainer Vincent Kompany ist er unangefochtener Stammspieler im Zentrum - oftmals neben Aleksandar Pavlovic, mal neben Leon Goretzka und selten neben Tom Bischof. Nach 23 von 24 möglichen Pflichtspielen, in denen er lediglich zweimal von der Bank kam, gelangen dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft zudem ein Tor und sieben Vorlagen.

Nach zähen Verhandlungen zu Beginn des Jahres verlängerte Kimmich erst kürzlich seinen Vertrag bis 2029 und gilt als Favorit auf die Nachfolge des Kapitänamts, sobald Manuel Neuer seine Karriere beendet. Das Arbeitspapier des aktuell verletzten Torhüters läuft am Saisonende aus, eine Vertragsverlängerung ist nach aktuellem Stand aber wahrscheinlich.

Im DFB-Team bekleidet Kimmich auch die Rolle des Rechtsverteidigers und dürfte von Bundestrainer Julian Nagelsmann dort wohl zunächst bei der WM im kommenden Sommer auflaufen. Aufgrund seiner Qualitäten am Ball interpretiert er die Position aber deutlich zentrumsnaher als es für gewöhnlich der Fall ist.