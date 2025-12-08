Nach der deftigen 0:6-Pleite gegen RB Leipzig waren die Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt bemüht, keine Diskussionen rund um Cheftrainer Dino Toppmöller aufkommen zu lassen. Doch vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona soll die Stimmung bei der SGE immer schlechter werden und die internen Zweifel am Coach angeblich immer weiter wachsen.
Interne Zweifel sollen wohl wachsen: Trennt sich Eintracht Frankfurt von Trainer Dino Toppmöller?
Toppmöller "bläst zunehmend eisiger Wind entgegen", wie der kicker berichtet. Darüber können wohl auch die deeskalierenden Worte von Sportchef Markus Krösche nicht hinwegtäuschen, der nach dem Debakel in Leipzig öffentlich noch klarstellte: "Es gibt bei uns kein Trainer-Thema."
Intern sollen die schwachen Leistungen jedoch mittlerweile für große Bedenken sorgen und auch dem Chefcoach angekreidet werden. "Die Zweifel an Trainer Dino Toppmöller" würden laut kicker deutlich "wachsen". Das gilt jedoch nicht allein für die Arbeit des 45-Jährigen. Auch die Kaderzusammenstellung sorgt offenbar für Unzufriedenheit, behauptet das Fachmagazin weiter.
- Getty Images Sport
Frankfurt patzt immer wieder in der Defensive
Toppmöller hatte die Eintracht 2023 übernommen und in der Vorsaison erstmals über die Bundesliga in die Champions League geführt. Mit 60 Punkten landete die SGE auf dem dritten Platz und absolvierte die erfolgreichste Bundesliga-Saison seit 1992/1993. Aktuell liegt Frankfurt mit 21 Punkten nach 13 Spielen jedoch nur auf dem siebten Rang und läuft den mittlerweile gestiegenen Ansprüchen hinterher. Im direkten Duell mit dem Königsklassen-Aspiranten aus Leipzig gab es dann am Wocheneden eine Packung.
Krösche stellte im Anschluss klar: "Wenn wir oben dabei sein und auf die internationalen Ränge wollen, darfst du solche Fehler nicht machen." Individuelle Patzer machten es Leipzig vor den ersten beiden Treffern viel zu einfach. Nicht das erste Mal in dieser Saison, immer wieder kassiert Frankfurt viel zu einfache Gegentore. In der Champions League trafen Atletico Madrid und der FC Liverpool fünfmal, in der Bundesliga gelangen dem 1. FC Köln drei Treffer und gegen Borussia Mönchengladbach schenkte die SGE beim 6:4-Sieg fast noch eine riesige Führung her.
"Die individuelle, aber auch mannschaftlichen Fehler im Spiel gegen den Ball häufen sich", stellte Krösche über die mangelnde Abwehrleistung frustriert fest.
- Getty
"Fragwürdige Wechselentscheidungen" und "beängstigende Formtiefs" sorgen für Ärger
Doch nicht nur in der Defensive haben die Adlerträger Probleme, auch in der Offensive sind zu selten Muster zu erkennen. Hier greift jedoch auch die Kritik an Krösche, da die Situation im Angriff möglicherweise falsch eingeschätzt und die spektakulären Abgänge der vergangenen Jahre nicht angemessen aufgefangen wurden. Zwar kam Neuzugang Jonathan Burkardt immer besser in Form, doch seine Verletzungsanfälligkeit dürfte sich herumgesprochen haben. Der Nationalspieler fällt nun zunächst bis Januar aus, mit Elye Wahi, seinem möglichen Ersatz, wurde sich ein 26-Millionen-Euro-Grab geschaufelt.
Dass dessen Degradierung durch Toppmöller allerdings genau dann erfolgte, als die Eintracht nach der Burkardt-Verletzung möglicherweise auf ihn angewiesen wäre, soll nicht nur auf Zustimmung getroffen sein. So hat Krösche sich zwar öffentlich hinter seinen Coach gestellt und eine sofortige Entlassung sei wohl nicht geplant, doch laut kicker verfüge Toppmöller aufgrund "fragwürdiger Wechselentscheidungen" und "beängstigender Formtiefs" von etlichen Leistungsträgern nicht mehr viel Rückhalt und steht vor der Winterpause vor richtungsweisenden Duellen.
SGE muss um das Weiterkommen in der Königsklasse zittern - Pokalaus gegen den BVB
Im DFB-Pokal ist die Eintracht bereits ausgeschieden, in der 2. Runde unterlagen die Adlerträger Borussia Dortmund im Elfmeterschießen. Auch in der Ligaphase der Champions League droht den Frankfurtern bald das Aus: Vor der Partie gegen Barca am Dienstag liegt die Mannschaft nur auf dem 28. Tabellenplatz. Nach dem Kracher gegen Barcelona muss die Eintracht noch gegen Qarabag Agdam und die Tottenham Hotspur antreten.
Vor der Winterpause trifft das Team von Toppmöller in der Bundesliga zunächst am Samstag auf den FC Augsburg und reist dann am 20. Dezember zum HSV.
Die letzten Ergebnisse von Eintracht Frankfurt
- Frankfurt - Dortmund 2:4 i.E. (DFB-Pokal)
- Heidenheim - Frankfurt 1:1 (Bundesliga)
- Neapel - Frankfurt 0:0 (Champions League)
- Frankfurt - Mainz 1:0 (Bundesliga)
- Köln - Frankfurt 3:4 (Bundesliga)
- Frankfurt - Atalanta 0:3 (Champions League)
- Frankfurt - Wolfsburg 1:1 (Bundesliga)
- Leipzig - Frankfurt 6:0 (Bundesliga)