Interne Zweifel sollen wohl wachsen: Trennt sich Eintracht Frankfurt von Trainer Dino Toppmöller?

Toppmöller hatte die Eintracht 2023 übernommen und in der Vorsaison erstmals über die Bundesliga in die Champions League geführt. Mit 60 Punkten landete die SGE auf dem dritten Platz und absolvierte die erfolgreichste Bundesliga-Saison seit 1992/1993. Aktuell liegt Frankfurt mit 21 Punkten nach 13 Spielen jedoch nur auf dem siebten Rang und läuft den mittlerweile gestiegenen Ansprüchen hinterher. Im direkten Duell mit dem Königsklassen-Aspiranten aus Leipzig gab es dann am Wocheneden eine Packung.

Krösche stellte im Anschluss klar: "Wenn wir oben dabei sein und auf die internationalen Ränge wollen, darfst du solche Fehler nicht machen." Individuelle Patzer machten es Leipzig vor den ersten beiden Treffern viel zu einfach. Nicht das erste Mal in dieser Saison, immer wieder kassiert Frankfurt viel zu einfache Gegentore. In der Champions League trafen Atletico Madrid und der FC Liverpool fünfmal, in der Bundesliga gelangen dem 1. FC Köln drei Treffer und gegen Borussia Mönchengladbach schenkte die SGE beim 6:4-Sieg fast noch eine riesige Führung her.

"Die individuelle, aber auch mannschaftlichen Fehler im Spiel gegen den Ball häufen sich", stellte Krösche über die mangelnde Abwehrleistung frustriert fest.