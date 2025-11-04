Interessanter Vergleich mit Cristiano Ronaldo: Leroy Sane von Galatasaray will zurück zu Julian Nagelsmann

Die Süper Lig ist für Sane auch besser als ihr Ruf. "Mich hat sehr positiv überrascht, wie körperlich gespielt wird. Die Liga ist hart, direkt, schnell. Die Spiele sind nicht so einfach, wie man von außen denkt. Die Qualität ist keineswegs so niedrig, wie manche behaupten", sagte Sane, der sich zudem mit guten Leistungen in der Königsklasse für die DFB-Auswahl empfehlen will: "Wir spielen mit Galatasaray in der Champions League, haben große Spiele anstehen, in denen wir sehr viel erreichen und ich für mich werben kann."

Der Start verlief für ihn aber holprig. Nach elf Ligaspielen hat er drei Tore und eine Vorlage vorzuweisen. Zuletzt zeigte er sich aber verbessert. "Da kann und wird auf jeden Fall noch mehr von mir kommen. Ich musste mich die ersten Spiele erstmal eingewöhnen", sagte Sane und fügte an: "Es hat am Anfang noch nicht alles so gut geklappt, aber mit den letzten Spielen bin ich sehr zufrieden. Langsam kommt alles ins Rollen."