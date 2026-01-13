Interessante Enthüllung: Max Eberl fährt bei Transferziel des FC Bayern München wohl die ganz großen Geschütze auf

Guehi galt in München lange als möglicher Ersatz für Dayot Upamecano, dessen Vertragsverlängerung jedoch immer wahrscheinlicher wird. Unabhängig davon zeigen die Münchner weiter Interesse am englischen Nationalspieler, der als potenzieller Ersatz für Min-Jae Kim ein hochkarätiger Konkurrent für Jonathan Tah und Upamecano wäre.

Guehi stammt aus der Jugend des FC Chelsea, der übrigens noch ein Matching Right besitzt und bei einem Angebot aktiv werden könnte. Für Chelsea bestritt der Innenverteidiger nur zwei Pflichtspiele, bevor er 2021 nach einer überzeugenden Leihe zu Swansea City zu Crystal Palace wechselte.

Bei den Londonern etablierte sich Guehi als Stammspieler, gewann den FA Cup 2022/23 und debütierte im März 2022 für England. Mittlerweile stehen 26 Länderspiele und 188 Einsätze (11 Tore) für Palace in seiner Bilanz.