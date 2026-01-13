Der FC Bayern München fährt bei der Verpflichtung von Marc Guehi von Crystal Palace die ganz großen Geschütze auf.
Interessante Enthüllung: Max Eberl fährt bei Transferziel des FC Bayern München wohl die ganz großen Geschütze auf
Eberl suchte wohl schon mehrfach Kontakt zu Guehi
Wie Sky berichtet, hat Sportvorstand Max Eberl in den vergangenen Tagen erneut mehrfach telefonischen Kontakt zum englischen Innenverteidiger aufgenommen, um ihn von einem Wechsel an die Säbener Straße zu überzeugen. Bereits im Oktober soll es ein Treffen zwischen Eberl und Guehis Berater gegeben haben. Zudem habe sich auch Sportdirektor Christoph Freund persönlich bei Palace-Trainer Oliver Glasner nach dem Spieler erkundigt.
Der 25-Jährige steht schon seit längerem auf dem Radar der Bayern. Trotz des Interesses mehrerer europäischer Topklubs wie Real Madrid, Manchester City, Arsenal und Liverpool gilt laut Foot Mercato der FC Bayern als Guehis bevorzugtes Wechselziel.
- Getty Images
Manchester City drückt bei Guehi offenbar auf die Tube
Ein Problem bleibt für die Bayern jedoch bestehen: Der 25-Jährige wäre frühestens im Sommer ein Thema, wenn sein Vertrag bei Crystal Palace ausläuft und ein ablösefreier Wechsel möglich wäre. Manchester City drängt dagegen bereits im Winter auf eine Verpflichtung und sucht dringend Ersatz für den langzeitverletzten Josko Gvariol (Schienbeinbruch).
Palace zeigt sich gesprächsbereit, um noch eine Ablöse zu erzielen. Trainer Oliver Glasner deutete einen Wechsel bei einem lukrativen Angebot offen an, eine erste Offerte der Citizens soll laut Foot Mercato bereits eingegangen sein.
Guehi könnte Kim beim FC Bayern ersetzen
Guehi galt in München lange als möglicher Ersatz für Dayot Upamecano, dessen Vertragsverlängerung jedoch immer wahrscheinlicher wird. Unabhängig davon zeigen die Münchner weiter Interesse am englischen Nationalspieler, der als potenzieller Ersatz für Min-Jae Kim ein hochkarätiger Konkurrent für Jonathan Tah und Upamecano wäre.
Guehi stammt aus der Jugend des FC Chelsea, der übrigens noch ein Matching Right besitzt und bei einem Angebot aktiv werden könnte. Für Chelsea bestritt der Innenverteidiger nur zwei Pflichtspiele, bevor er 2021 nach einer überzeugenden Leihe zu Swansea City zu Crystal Palace wechselte.
Bei den Londonern etablierte sich Guehi als Stammspieler, gewann den FA Cup 2022/23 und debütierte im März 2022 für England. Mittlerweile stehen 26 Länderspiele und 188 Einsätze (11 Tore) für Palace in seiner Bilanz.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Mittwoch, 14. Januar: 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)
- Samstag, 17. Januar: RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)
- Mittwoch, 21. Januar: FC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League)
- Samstag, 24 Januar: FC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga)