Inter Miami reagiert mit "Besorgnis" auf Sperre von Luis Suarez nach erneutem Ausraster

"Inter Miami akzeptiert die Entscheidung", hieß es in einem Statement des Klubs von Miteigentümer David Beckham: "Gleichzeitig möchte der Verein seine Besorgnis über den Präzedenzfall zum Ausdruck bringen, der durch die erneute Überprüfung einer Spielszene geschaffen wurde, die bereits von den Schiedsrichtern und dem VAR beurteilt worden war, und seine Zuversicht bekunden, dass derselbe Maßstab auch in Zukunft auf alle Spielsituationen, in jedem Spiel und für jede Mannschaft angewendet wird."

Suarez hatte bei der 1:2-Niederlage im zweiten Duell nach hinten ausgeschlagen, wurde für sein Vergehen gegen Nashville-Profi Andy Najar jedoch erst vier Tage später bestraft. Sowohl Schiedsrichter als auch VAR hatten sich nach Sichtung der TV-Bilder gegen einen Platzverweis des Uruguayers entschieden. Neben der Sperre für ein Spiel wurde er auch mit einer Geldstrafe bedacht. Das erste Aufeinandertreffen gewann Miami mit 3:1.