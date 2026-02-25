"Insgesamt große Scheiße": Leistung von Bayer Leverkusen in der Champions League sorgt bei TV-Experte Christoph Kramer für Entsetzen

Bayer wird sich dann dringend steigern müssen. Schon bald könnte es zu "bayerischen Wochen" kommen. Im Achtelfinale der Champions League (10./11. und 17./18. März) wird Leverkusen entweder auf den FC Arsenal oder auf den FC Bayern München treffen. Im April steht zudem das Halbfinale im DFB-Pokal gegen den deutschen Rekordmeister an. Auch in der Bundesliga treffen beide Teams noch im April aufeinander.

Kramer zeigte sich jedoch in seiner Analyse optimistisch, dass der jetzige Auftritt in der Königsklasse nur eine Ausnahme war. "Wenn du ein Spiel drin hast in der Saison wie Leverkusen heute, dann ist es gut, dass es gegen Olympiakos war, weil die auch sehr, sehr harmlos waren", führte er aus. "Niemand erinnert sich daran, Prämie und Weiterkommen gibt es trotzdem."

Folglich sei laut Kramer also insgesamt "alles tutti". Bereits am Samstag kann Bayer in der Bundesliga in der Partie gegen Mainz 05 schon wieder ein neues Gesicht zeigen, bevor in der kommenden Woche Duelle mit dem HSV und dem SC Freiburg warten.