In welchem Stadtteil von Paris finden die French Open statt?

Wo genau in Paris werden die French Open gespielt? Und was hat Boulogne damit zu tun? Hier erfahrt Ihr, wo das Stadion Roland Garros wirklich liegt.

Die French Open gehören zu den vier großen Grand-Slam-Turnieren – aber wo genau in Paris wird eigentlich gespielt? Viele kennen den Namen "Roland Garros", aber was sagt der Ort eigentlich über das Turnier aus? Und wie kommt es, dass dieses Weltturnier nicht mitten in der City stattfindet?