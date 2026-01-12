In über 20 Jahren war nur ein Spieler besser als er! Überragende Statistik von Luis Diaz beim FC Bayern München

Nach langer Suche nach einer Verstärkung für die Flügel hatte der deutsche Rekordmeister im Sommer über 70 Millionen Euro an den FC Liverpool für den 28-Jährigen überwiesen, der einen Vertrag bis 2029 unterschrieb.

Gemeinsam mit Michael Olise bildet Diaz eine gefürchtete Flügelzange, die an die Hochphase von Arjen Robben und Franck Ribery erinnert. Den entsprechenden Vergleich zog Sportvorstand Max Eberl nach dem fulminanten 8:1-Sieg über den VfL Wolfsburg am Sonntag.

Diaz hätte derweil sogar noch mehr Tore erzielen können, ließ aber einige hochkarätige Chancen liegen. Seine Chancenverwertung steigerte sich in den vergangenen Wochen jedoch, nachdem es vor allem in den ersten Monaten der laufenden Saison kritische Stimmen gegeben hatte.