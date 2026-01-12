In über 20 Jahren war nur ein Spieler besser als er! Überragende Statistik von Luis Diaz beim FC Bayern München

Der FC Bayern München hat mit Luis Diaz einen echten Volltreffer auf dem Transfermarkt gelandet. Dafür spricht eine Statistik. Seit der detaillierten Datenerfassung in der Bundesliga zur Saison 2004/05 war nur ein Spieler in seinen ersten 15 Ligaspielen an mehr Toren direkt beteiligt als der Kolumbianer. Die Rede ist von Harry Kane.
Luis Diaz in der Bundesliga an 18 Toren direkt beteiligt
Während der Engländer auf unglaubliche 26 Torbeteiligungen in jenem Zeitraum kommt, steuerte Diaz bislang je neun Treffer und Assists (18) in der Bundesliga bei.
Insgesamt kommt er in wettbewerbsübergreifend 23 Partien auf 24 Torbeteiligungen (14 Tore, zehn Vorlagen).
Luis Diaz und Michael Olise erinnern an "Robbery"
Nach langer Suche nach einer Verstärkung für die Flügel hatte der deutsche Rekordmeister im Sommer über 70 Millionen Euro an den FC Liverpool für den 28-Jährigen überwiesen, der einen Vertrag bis 2029 unterschrieb.
Gemeinsam mit Michael Olise bildet Diaz eine gefürchtete Flügelzange, die an die Hochphase von Arjen Robben und Franck Ribery erinnert. Den entsprechenden Vergleich zog Sportvorstand Max Eberl nach dem fulminanten 8:1-Sieg über den VfL Wolfsburg am Sonntag.
Diaz hätte derweil sogar noch mehr Tore erzielen können, ließ aber einige hochkarätige Chancen liegen. Seine Chancenverwertung steigerte sich in den vergangenen Wochen jedoch, nachdem es vor allem in den ersten Monaten der laufenden Saison kritische Stimmen gegeben hatte.
Die Leistungsdaten von Luis Diaz beim FC Bayern München
- Bundesliga: 15 Spiele, 9 Tore, 9 Assists
- Champions League: 4 Spiele, 3 Tore, 0 Assists
- DFB-Pokal: 3 Spiele, 1 Tor, 1 Assist
- Supercup: 1 Spiel, 1 Tor, 0 Assists