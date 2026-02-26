In die Kabine von Hansi Flick will er nicht: Jose Mourinho schaut Benficas Rückspiel bei Real Madrid an überraschendem Ort

Von einer "surrealen Rückkehr" schrieb die Marca: "Mehrere Minuten lang hatte man den Eindruck, dass der Trainer mehr im Mittelpunkt stand als der Fußball. Oder zumindest mehr als das Spiel Real Madrid gegen Benfica, in dem es um den Einzug ins Achtelfinale ging."

Auch nach den Toren von Benficas Rafa Silva (14.) und Aurelien Tchouameni (16.) verharrten laut übereinstimmenden Medienberichten zahlreiche Reporter mit gezückten Handykameras vor der kleinen Radioreporter-Kabine 6, die eigentlich für den Portugiesen bestimmt war und in der schon Barcelonas Trainer Hansi Flick im Clasico im Oktober 2025 Platz genommen hatte. "Der Surrealismus erreichte seinen Höhepunkt, als die UEFA einschritt und verbot, den Portugiesen zu filmen", hieß es in der Marca.