Der FC Barcelona hat sein viertes Trikot für die Saison 2025/26 vorgestellt. Dieses erinnert an einen legendären Clasico-Auftritt von Ronaldinho und eine Demütigung für Real Madrid.
In Anlehnung an eine legendäre Demütigung von Real Madrid: FC Barcelona stellt neues Trikot vor
Neues Trikot würdigt legendäres Spiel von Ronaldinho
Im November 2005 lieferte Ronaldinho gegen Barcas ewigen Rivalen eine überragende Vorstellung ab und erzielte dabei zwei herausragende Tore. Besonders sein zweites Tor war spektakulär: Mit Leichtigkeit ließ er zwei Gegenspieler hinter sich und schob den Ball dann am damaligen Real-Keeper Iker Casillas vorbei ins Netz.
Die Darbietung war so außergewöhnlich, dass ein Teil der Real-Fans für einen Moment ihre erbitterte Rivalität vergaß, aufstand und Ronaldinho applaudierte. Eine Geste, die zuvor nur Diego Maradona als Gastspieler erfahren hatte, und die die Genialität des Brasilianers eindrucksvoll unterstrich. Ronaldinho selbst gestand später, dass er im Jubel die Ovation auf den Rängen gar nicht bemerkte und erst in der Kabine davon erfuhr.
Dieser Augenblick gilt seitdem als Symbol für Ronaldinhos legendäre Karriere. Zum Gedenken an diesen historischen Moment hat der FC Barcelona nun ein neues Trikot veröffentlicht.
"Fußball ist Kunst": Barcelona präsentiert Ankündigungsvideo mit aktuellen Stars
Das Ankündigungsvideo, das die "Verschmelzung von Fußball, Sport und Mode" in Szene setzt, wurde über die sozialen Netzwerke der Katalanen veröffentlicht. Darin sind Marcus Rashford, Rooney Bardghji, Alejandro Balde, Marc Bernal, Alexia Putellas, Aitana Bonmati und Ona Batlle zu sehen. Sie betreten das Atelier eines Künstlers und erkunden die Idee, legendäre Tore als künstlerische Meisterwerke auf dem Spielfeld zu inszenieren. Ein aktueller Clasico wird dabei exemplarisch für das Konzept präsentiert: "Fußball ist Kunst."
Bardghji streicht über eine leinwandähnliche Grasfläche, Bernal betrachtet ein leuchtendes "Mes que un Club"-Schild, während Rashford eine Nachbildung von Ronaldinhos ikonischen Schuhen aus jener denkwürdigen Nacht bewundert - inklusive eines subtilen Hinweises auf den berühmten Applaus, den der Brasilianer damals erhielt.
- Getty Images Sport
Neues Trikot des FC Barcelona: Ganz besondere Merkmale im Detail
Barcelona beschreibt das neue Trikot in einer offiziellen Mitteilung auf der Vereinswebsite im Detail: "Die Barca-Streifen verlaufen vertikal, wirken dabei aber scheinbar ungeordnet - ein bewusstes Design-Detail. Die Linien orientieren sich an den Flugbahnen des Balls bei den drei Toren jenes denkwürdigen Abends: Samuel Eto'o erzielte das erste, Ronaldinho die beiden weiteren. Im Inneren des Kragens markieren drei Kreise die Minuten der Treffer - die 14., 58. und 77. Minute. Außen wird das Design durch die katalanische Flagge komplettiert. Die Hose präsentiert sich in Weinrot mit einem blauen Seitenstreifen an jedem Bein."
Preislich sind die Trikots alles andere als günstig: Für Erwachsenengrößen liegen sie zwischen 141 und 232 Euro.
FC Barcelona gegen Real Madrid: Die vergangenen fünf Clasicos
- 26.10.2025 Real Madrid 2:1 FC Barcelona (LaLiga)
- 11.05.2025 FC Barcelona 4:3 Real Madrid (LaLiga)
- 26.04.2025 FC Barcelona 3:2 n.V. Real Madrid (Copa del Rey)
- 12.01.2025 FC Barcelona 5:2 Real Madrid (Supercopa de Espana)
- 26.10.2024 Real Madrid 0:4 FC Barcelona (LaLiga)