Im November 2005 lieferte Ronaldinho gegen Barcas ewigen Rivalen eine überragende Vorstellung ab und erzielte dabei zwei herausragende Tore. Besonders sein zweites Tor war spektakulär: Mit Leichtigkeit ließ er zwei Gegenspieler hinter sich und schob den Ball dann am damaligen Real-Keeper Iker Casillas vorbei ins Netz.

Die Darbietung war so außergewöhnlich, dass ein Teil der Real-Fans für einen Moment ihre erbitterte Rivalität vergaß, aufstand und Ronaldinho applaudierte. Eine Geste, die zuvor nur Diego Maradona als Gastspieler erfahren hatte, und die die Genialität des Brasilianers eindrucksvoll unterstrich. Ronaldinho selbst gestand später, dass er im Jubel die Ovation auf den Rängen gar nicht bemerkte und erst in der Kabine davon erfuhr.

Dieser Augenblick gilt seitdem als Symbol für Ronaldinhos legendäre Karriere. Zum Gedenken an diesen historischen Moment hat der FC Barcelona nun ein neues Trikot veröffentlicht.