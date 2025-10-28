In 350 Metern Höhe! Saudi-Arabien plant für WM 2034 wohl Bau des "einzigartigsten Stadions der Welt"

Ein Fußballstadion in 350 Metern Höhe zu bauen, ist zweifellos ein gewagtes Unterfangen - und doch begeistern sich Fans in den sozialen Medien bereits jetzt für die Idee. Das sogenannte NEOM-Stadion könnte eines von elf neuen Austragungsorten sein, die in den nächsten acht Jahren neben vier renovierten Stadien entstehen sollen, und hat bereits einen Ruf zu verteidigen.

Saudi-Arabiens Bewerbung bei der FIFA verspricht: "Das NEOM-Stadion wird das einzigartigste Stadion der Welt sein. Mit einem Spielfeld in über 350 Metern Höhe, atemberaubenden Ausblicken und einem Dach, das aus der Stadt selbst entsteht, wird es ein unvergleichliches Erlebnis bieten."