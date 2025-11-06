Immer "tiefer im Sumpf": Feiert Erik ten Hag bei der "Lachnummer Europas" ein spektakuläres Comeback?

Die niederländische Zeitung De Telegraaf verhöhnte Ajax als "Lachnummer Europas". Das Team von Trainer John Heitinga stecke immer "tiefer im Sumpf", nachdem es von Gala regelrecht "gequält" worden sei. Het Parool schrieb hingegen von einer "demütigenden Niederlage auf der größten europäischen Bühne". Im de Volkskrant hieß es, Ajax wecke "überhaupt keine Lust mehr, Fußball zu schauen".

Die dramatischen Worte sind alles andere als unangebracht. Die bittere und zugleich erschreckende Bilanz von Ajax in der Königsklasse lautet nach vier Partien: Null Punkte und Platz 36 bei einem Torverhältnis von 1:14. In der Eredivisie reicht es aktuell zudem nur zu Platz vier. Der Rückstand auf Spitzenreiter Feyenoord Rotterdam - punktgleich mit PSV Eindhoven - beträgt nach elf Spieltagen bereits acht Zähler.