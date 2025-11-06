Nach dem 0:3 gegen Galatasaray Istanbul in der Champions League ist Ajax Amsterdam von der heimischen Presse in seine Einzelteile zerlegt worden. Gleichzeitig verdichten sich die Zeichen für eine Rückkehr von Erik ten Hag.
Immer "tiefer im Sumpf": Feiert Erik ten Hag bei der "Lachnummer Europas" ein spektakuläres Comeback?
Ajax Amsterdam als "Lachnummer Europas" verhöhnt
Die niederländische Zeitung De Telegraaf verhöhnte Ajax als "Lachnummer Europas". Das Team von Trainer John Heitinga stecke immer "tiefer im Sumpf", nachdem es von Gala regelrecht "gequält" worden sei. Het Parool schrieb hingegen von einer "demütigenden Niederlage auf der größten europäischen Bühne". Im de Volkskrant hieß es, Ajax wecke "überhaupt keine Lust mehr, Fußball zu schauen".
Die dramatischen Worte sind alles andere als unangebracht. Die bittere und zugleich erschreckende Bilanz von Ajax in der Königsklasse lautet nach vier Partien: Null Punkte und Platz 36 bei einem Torverhältnis von 1:14. In der Eredivisie reicht es aktuell zudem nur zu Platz vier. Der Rückstand auf Spitzenreiter Feyenoord Rotterdam - punktgleich mit PSV Eindhoven - beträgt nach elf Spieltagen bereits acht Zähler.
Gespräche laufen schon: Folgt ten Hag auf Heitinga?
Dementsprechend wackelt der Stuhl Heitingas in diesen Tagen gewaltig. Wie De Telegraaf schreibt, forderten einige Fans in der Schlussphase gegen Gala bereits lautstark dessen Rauswurf. Der ehemalige Innenverteidiger von Ajax und Hertha BSC hatte das Traineramt erst im Sommer übernommen.
Nun soll eine Rückkehr von Erik ten Hag im Raum stehen, der nach seinem Blitz-Aus bei Bayer Leverkusen aktuell vereinslos ist. Wie Algemeen Dagblad berichtet, hätten sogar schon erste Gespräche mit dem 55-Jährigen stattgefunden. Bereits im Mai hatte Ajax’ Technischer Direktor Alex Kroes Interesse an einer erneuten Zusammenarbeit bestätigt.
"Erik ten Hag steht schon lange auf unserer Liste. Er ist bekannt und hat hier fantastische Arbeit geleistet", sagte er damals. Dennoch entschied sich die Klubführung aus Amsterdam für Heitinga, während ten Hag die Nachfolge von Xabi Alonso bei der Werkself antrat.
Ten Hag könnte auch Klub aus der Premier League retten
Ten Hag hatte vor seinem Engagement bei Manchester United von Ende Dezember 2017 bis Sommer 2022 an der Seitenlinie von Ajax gestanden und dreimal die Meisterschaft sowie zweimal den Pokal gewonnen. In der Saison 2018/19 erreichte der Traditionsklub unter seiner Leitung außerdem völlig überraschend das Halbfinale der Champions League.
Derweil wird ten Hag auch mit einem Comeback in der Premier League in Verbindung gebracht. Nach der Trennung von Vitor Pereira gehört er neben Ole-Gunnar Solskjaer nach Informationen des Mirror zu den Kandidaten bei den Wolverhampton Wanderers. Die Wolves sind akut abstiegsgefährdet und warten noch auf ihren ersten Saisonsieg. Mit zwei Punkten aus zehn Spielen sind die aktuell das Schlusslicht im englischen Oberhaus.
Erik ten Hag: Die Stationen als Cheftrainer
- 2025 (zwei Monate): Bayer Leverkusen
- 2022 bis 2024: Manchester United
- 2017 bis 2022: Ajax Amsterdam
- 2015 bis 2017: FC Utrecht
- 2013 bis 2015: FC Bayern München II
- 2012 bis 2013: Go Ahead Eagles