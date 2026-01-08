Im Sommer winkt dem FC Bayern München wohl ein satter Geldregen: Daniel Peretz wird nach Streik beim HSV erneut verliehen

Über die Konditionen und Dauer der Leihe machten die Münchner keine Angaben. Es ist allerdings von einem bis zum Saisonende laufenden Deal auszugehen, anschließend besitzen die Saints dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro.

"Ich möchte der Mannschaft helfen, in die Premier League zurückzukehren. Auch wenn es ein schwieriges Ziel ist, halte ich es für realistisch", wird der Schlussmann in einer Mitteilung zitiert. Teammanager in Southampton ist Tonda Eckert, auch der Technische Direktor Johannes Spors ist ein Deutscher.

Peretz war 2023 von Maccabi Tel Aviv für fünf Millionen Euro Ablöse nach München gewechselt, kam in zwei Jahren aber nur auf sieben Einsätze. Im Sommer folgte deshalb die Leihe zum Hamburger SV, wo er jedoch im internen Torhüter-Duell mit Daniel Heuer Fernandes den Kürzeren zog.