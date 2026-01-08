Wie der deutsche Rekordmeister in einer kurzen Pressemitteilung verkündete, hütet der Israeli künftig auf Leihbasis den Kasten des englischen Zweitligisten FC Southampton.
Im Sommer winkt dem FC Bayern München wohl ein satter Geldregen: Daniel Peretz wird nach Streik beim HSV erneut verliehen
Southampton besitzt wohl Kaufoption für Peretz
Über die Konditionen und Dauer der Leihe machten die Münchner keine Angaben. Es ist allerdings von einem bis zum Saisonende laufenden Deal auszugehen, anschließend besitzen die Saints dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro.
"Ich möchte der Mannschaft helfen, in die Premier League zurückzukehren. Auch wenn es ein schwieriges Ziel ist, halte ich es für realistisch", wird der Schlussmann in einer Mitteilung zitiert. Teammanager in Southampton ist Tonda Eckert, auch der Technische Direktor Johannes Spors ist ein Deutscher.
Peretz war 2023 von Maccabi Tel Aviv für fünf Millionen Euro Ablöse nach München gewechselt, kam in zwei Jahren aber nur auf sieben Einsätze. Im Sommer folgte deshalb die Leihe zum Hamburger SV, wo er jedoch im internen Torhüter-Duell mit Daniel Heuer Fernandes den Kürzeren zog.
Peretz weigerte sich offenbar, am HSV-Training teilzunehmen
Anschließend kam der 25-Jährige nicht über die Rolle des Ersatzmanns hinaus, weshalb sich ein vorzeitiger Leih-Abbruch schon länger anbahnte. Insgesamt sprangen lediglich zwei Einsätze im DFB-Pokal heraus. Nach der Winterpause griff Peretz dem Vernehmen nach zu drastischen Mitteln und teilte mit seinem Berater im Schlepptau mit, dass er nicht mehr mit der Mannschaft trainieren wolle.
Nach Southampton besteht hingegen schon länger Kontakt, bereits im Sommer hatten die Engländer bei Peretz vorgefühlt. Wie die Bild-Zeitung unlängst berichtete, sieht der neue Deal vor, dass der HSV für die abgebrochene Leihe finanziell nicht aufkommen muss. Eine Art Entschädigung, weil im ursprünglichen Vertrag die Möglichkeit eines Leih-Abbruchs nicht verankert war.
Vereinbart waren demzufolge rund 500.000 Euro. Für die zweite Saisonhälfte zahlt Southampton nun mehr, als die Hamburger schriftlich für die Hälfte der Leihe zugesagt hatten. Unter dem Strich bleibt dem FC Bayern jedoch weniger Geld, als wenn Peretz beim Bundesliga-Konkurrenten geblieben wäre.
Daniel Peretz: Seine Karrierestationen
- 2006 - 2019: Maccabi Tel Aviv
- 2019 - 2020: Beitar Tel Aviv (Leihe)
- 2020 - 2023: Maccabi Tel Aviv
- 2023 - 2025: FC Bayern
- 2025: HSV (Leihe)
- seit 2026: FC Southampton (Leihe)