Im Falle eines Abstiegs aus der Premier League: Stars von Tottenham Hotspur droht finanzieller Super-GAU

Tottenham Hotspur ist inzwischen mitten im Abstiegskampf der Premier League angekommen. Sollte der Gang in die Championship tatsächlich Realität werden, droht vielen Stars der finanzielle Super-GAU.
Laut einem Bericht von The Athletic verfügt der Großteil der Tottenham-Stars über Verträge, die im Falle eines Abstiegs in die zweithöchste englische Spielklasse eine Halbierung ihres Gehalts vorsehen. Betroffen wären demnach alle Spieler, die noch vor dem Rücktritt des damaligen Vorstandsvorsitzenden Daniel Levy im September 2025 verpflichtet wurden - unter anderem also auch Spieler wie Xavi Simons, der im Sommer für 65 Millionen Euro von RB Leipzig gekommen war, und der ehemaligen Bayern-Profi Mathys Tel.
Spurs nur vier Punkte vor Abstiegsplatz
Tottenham erlebt eine Saison zum Vergessen. Bereits in der vergangenen Spielzeit beendeten die Spurs die Premier League nur auf Rang 17, retteten das Jahr jedoch mit dem Gewinn der Europa League unter dem damaligen Trainer Ange Postecoglou zumindest teilweise. Auch in dieser Saison steckt der Klub tief im Tabellenkeller: Nach 28 Spieltagen rangiert man nur auf Platz 16 - lediglich vier Punkte vor einem Abstiegsplatz.
Angesichts der enttäuschenden Ergebnisse trennte sich der Verein vor Kurzem von Trainer Thomas Frank. Übergangsweise übernahm der Kroate Igor Tudor, der zuvor unter anderem Juventus Turin betreut hatte. Doch der erhoffte Aufschwung blieb bislang aus: Beide Spiele unter seiner Leitung gingen verloren - zunächst das Nordlondon-Derby gegen Tabellenführer FC Arsenal (1:4), anschließend die Partie beim FC Fulham (1:2). Immerhin gelang in der Champions League der direkte Einzug ins Achtelfinale.
Premier League: Das untere Tabellendrittel im Überblick
- 15. Platz, Leeds United (31 Punkte)
- 16. Platz, Tottenham Hotspur (29 Punkte)
- 17. Platz, Nottingham Forest (27 Punkte)
- 18. Platz, West Ham United (25 Punkte)
- 19. Platz, FC Burnley (19 Punkte)
- 20. Platz, Wolverhampton Wanderers (13 Punkte)