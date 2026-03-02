Im Falle eines Abstiegs aus der Premier League: Stars von Tottenham Hotspur droht finanzieller Super-GAU

Tottenham erlebt eine Saison zum Vergessen. Bereits in der vergangenen Spielzeit beendeten die Spurs die Premier League nur auf Rang 17, retteten das Jahr jedoch mit dem Gewinn der Europa League unter dem damaligen Trainer Ange Postecoglou zumindest teilweise. Auch in dieser Saison steckt der Klub tief im Tabellenkeller: Nach 28 Spieltagen rangiert man nur auf Platz 16 - lediglich vier Punkte vor einem Abstiegsplatz.

Angesichts der enttäuschenden Ergebnisse trennte sich der Verein vor Kurzem von Trainer Thomas Frank. Übergangsweise übernahm der Kroate Igor Tudor, der zuvor unter anderem Juventus Turin betreut hatte. Doch der erhoffte Aufschwung blieb bislang aus: Beide Spiele unter seiner Leitung gingen verloren - zunächst das Nordlondon-Derby gegen Tabellenführer FC Arsenal (1:4), anschließend die Partie beim FC Fulham (1:2). Immerhin gelang in der Champions League der direkte Einzug ins Achtelfinale.