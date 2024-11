"Ihr müsst Verantwortung übernehmen!": Video enthüllt Ausraster von Pep Guardiola in Manchester Citys Kabine

Pep Guardiola kann bekanntlich sehr emotional werden. Ein Video stellt dies unter Beweis.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Artikel wird unten fortgesetzt

Ein Teaser zur neuen Doku-Serie "TOGETHER: 4-IN-A-ROW" über die vier Meisterschaften in Serie von Manchester City zeigt, wie Trainer Pep Guardiola in der Umkleidekabine mit seiner Mannschaft hart ins Gericht geht.