Der argentinische Weltmeister hat in seiner ersten Saison bei einem Top-Klub auf mehreren Positionen überzeugt.

Vor der Saison schlug Jürgen Klopp den Spitznamen "Gary" für Neuzugang Alexis Mac Allister vor. Er setzte sich allerdings nicht durch, denn "Macca" erhielt den Zuschlag - vor allem, weil nicht jeder in Liverpool die Anspielung des Managers verstand. Mehrere Mitglieder von Klopps Mannschaft waren noch nicht einmal geboren, als Gary McAllister im Sommer 2000 ablösefrei zum FC Liverpool kam.

Von dem altgedienten schottischen Mittelfeldspieler erwartete man mit dessen 35 Jahren deutlich weniger als vom argentinischen Weltmeister. Man ging davon aus, dass er seine besten Tage längst hinter sich hatte - und doch machte McAllister an der Merseyside sofort auf sich aufmerksam und trug entscheidend dazu bei, dass die Reds im folgenden Jahr fünf Titel gewannen. Ex-Trainer Gerard Houllier bezeichnete ihn als die "inspirierendste Verpflichtung" seiner Karriere als Trainer. Ironischerweise kann das auch Klopp über seinen Mac Allister behaupten.

Während wir uns dem Ende der spannenden Saison 2023/24 nähern, in der "Liverpool Reloaded" um den Titel in der Premier League kämpft, ist bereits jetzt klar, dass Mac Allister die beste Neuverpflichtung der Saison ist. Cole Palmer, James Maddison, Mohammed Kudus und Declan Rice haben alle eine hervorragende Debütsaison bei ihren jeweiligen Vereinen - aber wenn es um das Preis-Leistungs-Verhältnis geht, kommt niemand auch nur annähernd an Mac Allister heran.