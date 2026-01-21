Schlechte Nachrichten für Hertha BSC: Dem stark umworbenen Kennet Eichhorn droht offenbar das vorzeitige Saison-Aus. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde beim 0:0 gegen den FC Schalke 04 nicht nur das Sprunggelenk des hochtalentierten Mittelfeldspielers in Mitleidenschaft gezogen. Auch das Syndesmoseband sei betroffen.
Ihm soll sogar das Saison-Aus drohen: Riesiger Verletzungschock bei Transferziel des FC Bayern München und BVB?
Eichhorn wohl bei zahlreichen Topklubs auf dem Zettel
Demnach stünden am Mittwoch weitere Untersuchen in der medizinischen Abteilung der Berliner an. Bewahrheiten sich die Befürchtungen, könnte Eichhorns Saison bereits kurz nach dem Rückrundenstart gelaufen sein.
Der defensive Mittelfeldspieler zählt zu den größten Talenten des Landes, zahlreiche Topklubs stehen übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits Schlange. Darunter der FC Bayern München, BVB, FC Barcelona, Manchester United, PSG und Real Madrid. Aufgrund einer im Vertrag des 16-Jährigen verankerten Ausstiegsklausel in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro galt ein Wechsel im Sommer zuletzt als sehr wahrscheinlich.
- Getty
Eichhorn war nach Auswechslung eigentlich zuversichtlich
Glück im Unglück für die Hertha: Durch die womöglich schwere Verletzung könnte sich ein Transfer verzögern. Dennoch überwiegt im Kampf um die Bundesliga-Rückkehr der Schock. Eichhorn gehört trotz seines Alters zu den absoluten Leistungsträgern des Hauptstadtklubs. In der laufenden Spielzeit kam er bereits 14-mal zum Einsatz, zumeist von Beginn an.
Dabei hatte Eichhorn der Hertha nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung gegen Schalke noch selbst Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr gemacht. "Es geht weiter. Ich habe zwei Füße", sagte er. Vor dem Spiel gegen Schalke sagte Trainer Stefan Leitl noch: "Es ist erstaunlich, wie Kenny das Ganze annimmt. Wenn man mit ihm spricht, verspürt man keinen Stress bei ihm, keinen negativen Stress. Er macht alles mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit und einer inneren Überzeugung. Er ist ein fantastisches Talent, das hoffentlich gesund bleibt, und einen unfassbaren Weg vor sich hat."
FC Bayern drückt bei Eichhorn offenbar aufs Gaspedal
Der Wunsch nach Eichhorns Gesundheit ging zumindest nicht in Erfüllung. Dass er zu Größerem bestimmt ist, steht derweil außer Frage. Erst im Dezember hatte er mit seinem Tor-Debüt bei der 6:1-Gala der Hertha im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern Geschichte geschrieben und löste Jude Bellingham als jüngsten Torschützen des Wettbewerbs der Nachkriegszeit ab.
Die Bayern drücken derweil schon aufs Gaspedal bei Eichhorn, der im Sommer den Kaderplatz von Leon Goretzka einnehmen könnte. Der Vertrag des Nationalspielers läuft am Saisonende aus und wird dem Vernehmen nach nicht verlängert. Wie Sky Anfang Januar berichtete, haben Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund ihre Bemühungen um das Ausnahmetalent zuletzt intensiviert.
Bereits damals hatte die Bild berichtet, dass Scouts des FC Bayern regelmäßig Spiele der Hertha wegen Eichhorn besuchten und "zutiefst beeindruckt" von dessen Auftritten gewesen seien. "Dribblings, Übersicht, Coolness, Dynamik und Umschaltmomente" gepaart mit einer "unglaublichen körperlichen Reife" sollen die Scouts Eichhorn attestiert haben.
Leistungsdaten von Kennet Eichhorn bei Hertha BSC in dieser Saison
- Spiele: 14
- Tore: 1
- Assists: 0
- Einsatzminuten: 1.046