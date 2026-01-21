Ihm soll sogar das Saison-Aus drohen: Riesiger Verletzungschock bei Transferziel des FC Bayern München und BVB?

Glück im Unglück für die Hertha: Durch die womöglich schwere Verletzung könnte sich ein Transfer verzögern. Dennoch überwiegt im Kampf um die Bundesliga-Rückkehr der Schock. Eichhorn gehört trotz seines Alters zu den absoluten Leistungsträgern des Hauptstadtklubs. In der laufenden Spielzeit kam er bereits 14-mal zum Einsatz, zumeist von Beginn an.

Dabei hatte Eichhorn der Hertha nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung gegen Schalke noch selbst Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr gemacht. "Es geht weiter. Ich habe zwei Füße", sagte er. Vor dem Spiel gegen Schalke sagte Trainer Stefan Leitl noch: "Es ist erstaunlich, wie Kenny das Ganze annimmt. Wenn man mit ihm spricht, verspürt man keinen Stress bei ihm, keinen negativen Stress. Er macht alles mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit und einer inneren Überzeugung. Er ist ein fantastisches Talent, das hoffentlich gesund bleibt, und einen unfassbaren Weg vor sich hat."