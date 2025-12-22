Ihm droht sogar das Saison-Aus: Werder Bremen denkt bei Victor Boniface wohl über eine folgenschwere Entscheidung nach

Demnach scheint auch ein Abbruch des im Sommer erzielten Leihgeschäfts mit Bayer Leverkusen plötzlich möglich. "Er wird jetzt auch erstmal ein paar Tage abschalten und dann müssen wir einfach mal sehen, wie sich das entwickelt", sagte Fritz und vermied somit ein Dementi. Leiter Profifußball Peter Niemeyer schlug in eine ähnliche Kerbe: "Jetzt gerade ist er verletzt und wir versuchen, mit den Ärzten im engen Austausch zu sein und die beste Lösung für Boni zu finden."

Boniface selbst oder Bayer hätten ein vorzeitiges Ende des Deals aber noch nicht durchklingen lassen, betonte Fritz: "Bis jetzt ist weder Victor oder von Leverkusener Seite jemand an uns herangetreten." Aber auch Werder sei noch nicht auf den Spieler zugekommen. Das alles gibt viel Spielraum für Spekulationen, nachdem die bei Bremens Angelegenheiten gut informierte Deichstube vor wenigen Wochen einen Abbruch der Leihe noch ausgeschlossen hatte.