Der SV Werder Bremen erwägt bei Victor Boniface offenbar eine drastische Maßnahme. Das lassen zumindest Aussagen von Sportchef Clemens Fritz nach dem 0:0 gegen den FC Augsburg vermuten.
Ihm droht sogar das Saison-Aus: Werder Bremen denkt bei Victor Boniface wohl über eine folgenschwere Entscheidung nach
Wird die Boniface-Leihe abgebrochen?
Demnach scheint auch ein Abbruch des im Sommer erzielten Leihgeschäfts mit Bayer Leverkusen plötzlich möglich. "Er wird jetzt auch erstmal ein paar Tage abschalten und dann müssen wir einfach mal sehen, wie sich das entwickelt", sagte Fritz und vermied somit ein Dementi. Leiter Profifußball Peter Niemeyer schlug in eine ähnliche Kerbe: "Jetzt gerade ist er verletzt und wir versuchen, mit den Ärzten im engen Austausch zu sein und die beste Lösung für Boni zu finden."
Boniface selbst oder Bayer hätten ein vorzeitiges Ende des Deals aber noch nicht durchklingen lassen, betonte Fritz: "Bis jetzt ist weder Victor oder von Leverkusener Seite jemand an uns herangetreten." Aber auch Werder sei noch nicht auf den Spieler zugekommen. Das alles gibt viel Spielraum für Spekulationen, nachdem die bei Bremens Angelegenheiten gut informierte Deichstube vor wenigen Wochen einen Abbruch der Leihe noch ausgeschlossen hatte.
- Getty
Boniface noch ohne Tor - Bremen sucht einen neuen Stürmer
Gleichzeitig wird sich an der Weser schon nach einem weiteren Stürmer umgeschaut, wie Fritz vielsagend erklärte: "Wenn sich für uns etwas Interessantes ergibt, dann schauen wir uns das an." Die Torausbeute ist in der bisherigen Saison nämlich ziemlich dürftig. Nur 18 Treffer erzielte die Mannschaft von Trainer Horst Steffen, bester Torschütze ist Mittelfeldspieler Jens Stage.
Bei den Stürmern herrscht hingegen Flaute. Weder Boniface noch Keke Topp durften bislang jubeln. Die Offensivspieler Marco Grüll (zwei), Jusin Njinmah und Samuel Mbangula (jeweils drei) trafen insgesamt achtmal.
Boniface: Brisante Empfehlung aus Leverkusen
Zu seiner Verteidigung hatte Boniface in dieser Saison aber auch nur wenig Möglichkeiten, auf der Anzeigetafel aufzutauchen. Elf Einsätze über lediglich 326 Minuten sprangen heraus. Immerhin bereitete er zwei Tore vor. Deutlich mehr macht der Nigerianer aber mit seinen grotesken Beiträgen bei Social Media auf sich aufmerksam.
Schon im Zuge des Deals hatte es bezüglich Bonifaces Fitnesszustandes Bedenken gegeben, der schon mehrere schwere Verletzungen erlitt. Insbesondere sein rechtes Knie wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Nun plagt er sich seit Wochen mit einer Prellung des Gelenks rum, was zunächst eigentlich als harmlos eingestuft worden war.
Laut der Bild-Zeitung empfehlen die Ärzte aus Leverkusen eine OP - bereits im August sei ein Eingriff thematisiert worden, ehe der Wechsel nach Bremen folgte. Eine Operation würde vermutlich sogar das Saison-Aus bedeuten. Sein Vertrag bei Bayer läuft noch bis 2028.
Die Leistungsdaten von Victor Boniface bei Werder Bremen und Bayer Leverkusen
- Bayer Leverkusen: 61 Spiele, 32 Tore, 12 Assists
- Werder Bremen: 11 Spiele, 0 Tore, 2 Assists