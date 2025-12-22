Ihm droht sogar das Saison-Aus! Horror-Diagnose zu Alexander Isak vom FC Liverpool im Umlauf

Gegen die Spurs hatte Isak im 16. Pflichtspiel für den amtierenden Meister erst sein drittes Tor erzielt. Ein weiteres bereitete er vor. Einen Stammplatz unter Trainer Arne Slot hatte er zuletzt nicht inne.

Besonders bitter: Die womöglich schwere Verletzung zog sich Isak ausgerechnet bei seinem Treffer zu, weil ihn Tottenhams Micky van de Veen in der Szene unsanft von den Beinen geholt hatte - rund zehn Minuten nach seiner Einwechslung zur Pause. Beim Verlassen des Platzes wurde er gestüzt.

Immerhin hielt Liverpool durch die drei Punkte den Anschluss an die Spitzengruppe und ist seit nun fünf Ligaspielen ungeschlagen, auf Tabellenführer FC Arsenal beträgt der Rückstand nach der zwischenzeitlichen Krise aber dennoch zehn Punkte.