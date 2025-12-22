Alexander Isakt könnte dem FC Liverpool offenbar monatelang fehlen. Das geht aus einem Bericht von The Athletic hervor.
Ihm droht sogar das Saison-Aus! Horror-Diagnose zu Alexander Isak vom FC Liverpool im Umlauf
Isak soll sich das Bein gebrochen haben
Demnach werde davon ausgegangen, dass sich der schwedische Stürmer beim 2:1-Sieg gegen Tottenham Hotspur am Wochenende das Bein gebrochen hat. Eine offizielle Diagnose der Reds steht allerdings noch aus.
Bewahrheiten sich die Befürchtungen, könnte es das Saison-Aus von Isak bedeuten. Eine Horror-Nachricht, die zum bisherigen Saisonverlauf des ehemaligen Dortmunders und LFC passt. Nachdem Isak im Sommer für die vereinsinterne Rekordsumme von 145 Millionen Euro von Newcastle United an die Anfield Road gewechselt war, wurde er den hohen Erwartungen bislang nicht wirklich gerecht.
- Getty
Isak verletzt sich bei seinem dritten Tor für Liverpool
Gegen die Spurs hatte Isak im 16. Pflichtspiel für den amtierenden Meister erst sein drittes Tor erzielt. Ein weiteres bereitete er vor. Einen Stammplatz unter Trainer Arne Slot hatte er zuletzt nicht inne.
Besonders bitter: Die womöglich schwere Verletzung zog sich Isak ausgerechnet bei seinem Treffer zu, weil ihn Tottenhams Micky van de Veen in der Szene unsanft von den Beinen geholt hatte - rund zehn Minuten nach seiner Einwechslung zur Pause. Beim Verlassen des Platzes wurde er gestüzt.
Immerhin hielt Liverpool durch die drei Punkte den Anschluss an die Spitzengruppe und ist seit nun fünf Ligaspielen ungeschlagen, auf Tabellenführer FC Arsenal beträgt der Rückstand nach der zwischenzeitlichen Krise aber dennoch zehn Punkte.
Die Leistungsdaten von Alexander Isak beim FC Liverpool
- Spiele: 16
- Tore: 3
- Assists: 1
- Einsatzminuten: 781