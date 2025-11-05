"Ich würde Lamine Yamal nicht zu Real Madrid holen": Ex-Königlicher überrascht mit Meinung zum Star des FC Barcelona

"Ich würde Lamine Yamal nicht zu Real Madrid holen", sagte Zamorano. "Er ist ein Star, aber er verkörpert nicht das, wie ein Real-Spieler sein sollte", ergänzte er.

Stattdessen hat Zamorano ein Auge auf einen anderen Barcelona-Star geworfen: "Ich würde Pedri holen. Der ist ein Star, ein Phänomen - und das ohne große Wort zu sagen. Er ist bescheiden, bodenständig und spricht nur, wenn es notwendig ist. Pedri würde Real Madrid verkörpern", sagte er.

Seine kontroversen Aussagen erklärte Zamorano: "Real Madrid ist eine Mannschaft mit Klasse und Spielkultur. Die Spieler, die für Madrid auflaufen, müssen das repräsentieren. Ich habe Messi nie sagen hören, dass Real Madrid die Siege klaut - und er war der Beste der Welt." Mit diesem Satz spielte Zamorano auf die Aussagen von Lamine Yamal vor dem ersten Clasico der neuen Saison an, als der Youngster die Königlichen beschuldigte, die Siege "zu klauen" und sich immer massiv zu beschweren.

Im Vorfeld des Duells hatte dies die Stimmung deutlich angeheizt und die Real-Profis offensichtlich angestachelt, denn Madrid gewann das brisante Duell im eigenen Stadion mit 2:1.