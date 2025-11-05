Real Madrids ehemaliger Top-Stürmer Ivan Zamorano hat mit seinen Kommentaren zu Lamine Yamal vom FC Barcelona in Spanien für Aufsehen gesorgt. Der Chilene ist der Meinung, dass der Barca-Flügelspieler nicht zu Real Madrid passen würde. Stattdessen würde Zamorano gerne einen anderen Spieler des Real-Erzrivalen in Madrid sehen.
"Ich würde Lamine Yamal nicht zu Real Madrid holen": Ex-Königlicher überrascht mit Meinung zum Star des FC Barcelona
Zamorano spricht Lamine Yamal die Reife und Charakterstärke ab
Zamorano sagte in einem Interview mit El Chiringuito, dass Lamine Yamal nicht das verkörpere, was einen Real-Spieler ausmache. Er sprach dem 18-Jährigen die Reife und Charakterstärke ab, um für die Madrilenen aufzulaufen. Mit seinen Bemerkungen heizte Zamorano die Diskussionen rund um Lamine Yamals Verhalten auf und neben dem Platz noch weiter an.
- Getty Images Sport
Lamine Yamal heizt Stimmung vor Clasico an
"Ich würde Lamine Yamal nicht zu Real Madrid holen", sagte Zamorano. "Er ist ein Star, aber er verkörpert nicht das, wie ein Real-Spieler sein sollte", ergänzte er.
Stattdessen hat Zamorano ein Auge auf einen anderen Barcelona-Star geworfen: "Ich würde Pedri holen. Der ist ein Star, ein Phänomen - und das ohne große Wort zu sagen. Er ist bescheiden, bodenständig und spricht nur, wenn es notwendig ist. Pedri würde Real Madrid verkörpern", sagte er.
Seine kontroversen Aussagen erklärte Zamorano: "Real Madrid ist eine Mannschaft mit Klasse und Spielkultur. Die Spieler, die für Madrid auflaufen, müssen das repräsentieren. Ich habe Messi nie sagen hören, dass Real Madrid die Siege klaut - und er war der Beste der Welt." Mit diesem Satz spielte Zamorano auf die Aussagen von Lamine Yamal vor dem ersten Clasico der neuen Saison an, als der Youngster die Königlichen beschuldigte, die Siege "zu klauen" und sich immer massiv zu beschweren.
Im Vorfeld des Duells hatte dies die Stimmung deutlich angeheizt und die Real-Profis offensichtlich angestachelt, denn Madrid gewann das brisante Duell im eigenen Stadion mit 2:1.
Zamorano: "Legenden sind aus anderem Holz geschnitzt"
Trotz seiner Kritik gab Zamorano dem FC Barcelona einen Ratschlag für den Umgang mit Lamine Yamal mit: "Sie müssen versuchen, Lamine Yamal zu fördern und zu lenken. Nur so kann er ein großartiger Spieler werden. Spieler, die Legenden werden, sind jedenfalls aus einem anderen Holz geschnitzt“, sagte er.
In den vergangenen Wochen gab es viel medialen Wirbel um Lamine Yamal: Auf dem Platz brachten ihn hartnäckige Leistenproblemen aus dem Tritt und zwangen ihn zu einer Pause. Die Trennung von seiner Freundin, der Sängerin Nicki Nicole, sorgte ebenfalls für Schlagzeilen.
Barcelona-Trainer Hansi Flick sprach nach dem 3:1-Sieg gegen Elche über Lamine Yamals Fitnessprobleme: "Er muss mit seiner Verletzung umgehen. Er muss trainieren, sich behandeln lassen. Ich kann nicht sagen, dass die Verletzung vorbei ist; sie taucht immer mal wieder auf. Und damit muss er zurechtkommen“, erklärte Flick.
- Getty Images Sport
Barca mit fünf Punkten Rückstand auf Real Madrid
Für Barcelona geht es am Mittwoch in der Champions League gegen Club Brügge.
In der Liga steht die Flick-Truppe unter Druck, denn nach der Clasico-Niederlage gegen Real beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer aus Madrid bereits fünf Punkte. Am Wochenende bekommt es Barca mit Celta de Vigo zu tun, wobei unklar ist, ob Lamine Yamal dann zum Einsatz kommen kann.
Lamine Yamal in der aktuellen Saison für den FC Barcelona
- Spiele: 9
- Spielminuten: 709
- Tore: 4
- Assists: 5