Problem mit Lamine Yamal? Raphinha vom FC Barcelona stinksauer über Nichtberücksichtigung für Top-Elf des Jahres

Anstelle von Raphinha schafften es seine Teamkollegen Pedri und Lamine Yamal in den elitären Kreis. Für böses Blut habe das aber nicht gesorgt. "Da gibt es keine Rivalität", stellte Raphinha in einem jüngst erschienen Interview mit GQ Hype klar: "Es gibt nur gegenseitigen Respekt zwischen uns, wir pushen uns jeden Tag, das hilft dem ganze Team. Lamine ist wie Familie."

Noch härter als das Verpassen der Weltauswahl habe ihn die Wahl zum Weltfußballer getroffen. Diese fiel im September auf Dembele. "Den Ballon d'Or nicht gewonnen zu haben, war enttäuschend", sagte Raphinha, der am Ende bei der Wahl von France Football nur auf dem fünften Platz gelandet war. Das sei zwar eine Ehre, "aber meine Erwartungen waren größer".

Aktuell ist der 28-Jährige bei Barca zum Zuschauen verdammt. Seit Ende September laboriert der brasilianische Nationalspieler an einer Oberschenkelverletzung. Auch beim anstehenden Champions-League-Spiel in Brügge wird er fehlen. Am kommenden Sonntag gegen Celta Vigo könnte er aber in den Kader zurückkehren.