Die internationale Spielervereinigung FIFPro hat ihre Weltauswahl des Jahres 2025 gekürt und damit bei einem "verschmähten" Spieler für reichlich Fragezeichen gesorgt. Raphinha stieß die Zusammenstellung der Top-Elf des Jahres, die von über 20.000 Profifußballern aus 68 Ländern gewählt wurde, derartig sauer auf, dass er kurzerhand mit eigenen "Gegenbeweisen" seinen Instagram-Account flutete.
Problem mit Lamine Yamal? Raphinha vom FC Barcelona stinksauer über Nichtberücksichtigung für Top-Elf des Jahres
WAS IST PASSIERT?
Der Star des FC Barcelona, der es trotz 60 Torbeteiligungen in 57 Pflichtspielen in der abgelaufenen Saison, nicht in die Weltauswahl geschafft hatte, postete zahlreiche Bilder von sich, wie er etwa die mit Barca errungenen Trophäen (Meisterschaft, Pokal, spanischer Supercup) bei Feierlichkeiten in die Höhe stemmt, seine individuelle Auszeichnung als Torschützenkönig der abgelaufenen Champions-League-Saison, seine Ehrung als bester Spieler der abgelaufenen LaLiga-Saison und auch einen Statistikvergleich.
Laut diesem nimm Raphinha bei den Top-Spielern aufgelistet nach Torbeteiligungen pro Spiel im Jahr 2025 mit 0,86 Scorern Platz fünf hinter Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Harry Kane und Erling Haaland ein. Für den Brasilianer Beweis genug dafür, dass er eigentlich auch in die Top-Elf des Jahres gehört. Allerdings verpassten mit Haaland und Kane auch die beiden Führenden dieses Rankings den Sprung in die Weltauswahl der FIFPro.
WELTAUSWAHL 2025: DAS IST DIE FIFpro XI
- Tor: Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Abwehr: Achraf Hakimi (PSG), Virgil van Dijk (Liverpool), Nuno Mendes (PSG)
- Mittelfeld: Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Pedri (FC Barcelona), Vitinha (PSG)
- Angriff: Ousmane Dembele (PSG), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lamine Yamal (FC Barcelona)
WAS WURDE GESAGT?
Anstelle von Raphinha schafften es seine Teamkollegen Pedri und Lamine Yamal in den elitären Kreis. Für böses Blut habe das aber nicht gesorgt. "Da gibt es keine Rivalität", stellte Raphinha in einem jüngst erschienen Interview mit GQ Hype klar: "Es gibt nur gegenseitigen Respekt zwischen uns, wir pushen uns jeden Tag, das hilft dem ganze Team. Lamine ist wie Familie."
Noch härter als das Verpassen der Weltauswahl habe ihn die Wahl zum Weltfußballer getroffen. Diese fiel im September auf Dembele. "Den Ballon d'Or nicht gewonnen zu haben, war enttäuschend", sagte Raphinha, der am Ende bei der Wahl von France Football nur auf dem fünften Platz gelandet war. Das sei zwar eine Ehre, "aber meine Erwartungen waren größer".
Aktuell ist der 28-Jährige bei Barca zum Zuschauen verdammt. Seit Ende September laboriert der brasilianische Nationalspieler an einer Oberschenkelverletzung. Auch beim anstehenden Champions-League-Spiel in Brügge wird er fehlen. Am kommenden Sonntag gegen Celta Vigo könnte er aber in den Kader zurückkehren.