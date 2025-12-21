Als Herzog anmerkte, dass man nach einem 4:0-Sieg zwar nicht viel kritisieren könne, er sich aber in der zweiten Halbzeit an vergangene Partien des FC Bayern München in der Bundesliga erinnert habe, als der deutsche Rekordmeister zeitweise recht wacklige Vorstellungen bot und fragte, ob man ein bisschen zu viel zugelassen habe gegen Heidenheim, widersprach Kompany.
“Ich will noch eins sagen”: Vincent Kompany werden die Leistungen seiner Torhüter nicht genügend gewürdigt
“Wir haben zwei Großchancen bekommen, aber es war nicht so, dass Heidenheim 45 Minuten lang geflankt hat oder wir die Bälle nur weggeköpft hätten oder wir nur hinten drin standen”, sagte Bayern Münchens Trainer. Vielmehr habe seine Mannschaft während der zweiten Halbzeit zunächst nicht ihre Konterchancen genutzt und es darum verpasst, das Spiel vorher zu entscheiden.
“Aber ich will noch eins sagen”, fügte Kompany energisch hinzu. “Wir haben auch einen Torwart, der auch mal was halten darf.” Wenn andere Keeper in der Bundesliga 20 Bälle pro Spiel halten müssten, dann sei das normal. Aber wenn ein Bayern-Keeper “ein- oder zweimal den Ball halten muss, dann ist das anders?” Manuel Neuer und der in Heidenheim spielende Jonas Urbig (SPOX-Note: 2,5) hätten die Qualität. Und wenn ein Verteidiger mal zu spät käme, dann kläre eben der Torwart. “Das gehört dazu. Das kann auch passieren”, sagte Kompany. Sogar beim FC Bayern.
Nach dieser Klarstellung ging das Interview wieder seinen normalen Lauf.
Harry Kane schreibt erneut Geschichte
In der Tat waren die Münchner in Heidenheim nach einer höchst seriösen ersten Halbzeit nach Toren von Josip Stanisic (15.) und Michael Olise (32.) mit 2:0 in die Pause gegangen. In der zweiten Halbzeit traf zwar Harry Kane zwischenzeitlich den Pfosten, doch auch Bayerns Heidenheim-Leihgabe Arjon Ibrahimovic traf nur Alu. Zudem scheiterte Stefan Schimmer zweimal an Jonas Urbig. Kurz vor Schluss machten Luis Diaz (86.) und Harry Kane (90.) dann alles klar für die Münchner. Für Kane war es seine 100. Torbeteiligung im 78. Spiel - ein weiterer Rekord für ihn.